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Оптимистический коридор События


Главная причина, по которой аналитики с недоверием оглядываются на договоренности нефтедобывающих стран по снижению уровня добычи, - отсутствие единой статистической картины на рынке. Аналитики сетуют, что вынуждены суммировать множество данных: от скважин до транспортных перевозок нефти и хранилищ. При этом страны ОПЕК не публикуют оперативную информацию об уровне добычи, более того, информация об объемах может появляться лишь спустя месяц после отчетного периода. А значит, и предсказать поведение на рынке крайне сложно. Ведь, как констатируют эксперты, многие из участников картеля не всегда выполняют свои обещания. “Так как мы опираемся на официальные данные, публикуемые правительствами стран ОПЕК, у нас будут свои оценки, - комментирует аналитик, оценивающий объемы производства ОПЕК в Минэнерго США, Лейла Виллар. - Мы отслеживаем погрузки, внутреннее потребление, объем производства НПЗ, запасы в хранилищах и остальные релевантные данные”.
Кстати, в начале года исполнительный вице-президент японской TonenGeneral, занимающейся транспортировкой, переработкой и продажей нефти и нефтепродуктов, Такаши Хиросэ заявил, что поставки нефти из Саудовской Аравии остаются “обильными” и не похоже, чтобы страна сокращала объем добычи, как это предусмотрено достигнутыми в ноябре-декабре соглашениями. При этом Wall Street Journal сообщил о том, что, по данным его источников, Саудовская Аравия сократила добычу как минимум на 486 000 баррелей в день и таким образом полностью выполнила взятые на себя обязательства.
Учитывая эту ситуацию, по мнению аналитика Barclays Plc в Нью-Йорке Майкла Коэна, “рынок будет более остро реагировать на свежие данные и заголовки, чем раньше”.
Эксперты также сетуют на то, что сам картель представляет два пакета информации: один - для отслеживания соблюдения соглашения, а второй - показатели, представленные самими членами ОПЕК, которые могут отразить существенное расхождение с первым отчетом. Кроме того, эксперты со скептицизмом относятся и к цифрам из более мелких нефтедобывающих стран, не относящихся к ОПЕК.
Вся эта статистическая неразбериха, а значит и невозможность реально оценить динамику изменений предложения на рынке, вынуждает цены на нефть колебаться в рамках “осторожного, но оптимистичного коридора”.
Вторым блоком рисков, которые могут негативно повлиять на стоимость барреля в 2017 году, являются последствия экономического кризиса. Так, эксперты полагают, что угроза дефолта Венесуэлы может сократить предложение (после дефолта возможен спад нефтедобычи в этой стране). На спрос давит продолжающаяся неопределенность экономики КНР. В начале этой недели Пекин вновь девальвировал юань, который подешевел на процент по отношению к доллару. В случае замедления экономики Китая и, соответственно, падения спроса на энергоресурсы баланс спроса и предложения на мировом рынке вновь может покачнуться в сторону снижения цен.
Третий важный риск - политическая нестабильность. Нельзя исключать и продолжения дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, особенно в свете заявлений Дональда Трампа о планах пересмотреть ядерное соглашение с Ираном. Эксперты не исключают возможности эскалации конфликта между двумя странами. Это может негативно отразиться на объемах добычи и, соответственно, росте цен.
Африканский континент также находится в зоне постоянного риска. В декабре компания Royal Dutch Shell решила закрыть нигерийский транзитный нефтепровод с пропускной способностью 140 тысяч баррелей в день, что вызвало рост цен на нефть. В ближайшее время инвесторы и международные операторы вряд ли будут расценивать Нигерию как надежный источник поставок. И периодические “корреляции” нигерийских объемов будут постоянно отражаться на котировках нефти.
В целом же по году прогнозы предпочитают строиться весьма осторожные. С учетом всех рисков лишь ко второму полугодию может определиться тенденция экономической температуры мира и, соответственно, общее направление движения котировок. До июня-июля нефть, скорее всего, будет торговаться в пределах 45-60 долларов за баррель.
Астана

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Просмотрено: 1871 раз Просмотров: 1871 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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