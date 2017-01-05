Министерство здравоохранения и социального развития сообщает, что по числу инфицированных ОРВИ лидирует южная столица - больше 32 000 человек. На втором месте Астана, где зарегистрировано около 14 000 больных. На конец декабря ушедшего года всего по стране госпитализировали 22 тысячи пациентов.

В целом резкий рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в шести регионах Казахстана. С начала сезона, как отмечают врачи, в республике зафиксировано более 220 тысяч случаев ОРВИ, и около 600 человек заразились гриппом. Если сравнить количество пациентов по стране с прошлым годом, то стоит отметить, что оно возросло на 10 с половиной процентов.

Первая волна простудных заболеваний приходится на ноябрь-декабрь, пиком сезона считаются январь и февраль, а вторая волна приходится на март. По словам главного государственного санитарного врача РК Жандарбека Бекшина, у нас ежегодно ОРВИ и гриппом инфицируются от 600 тысяч до одного миллиона человек. Получается, что в эпидсезон заболевает от 3,5 до 10 процентов населения. И если уже 27 декабря отмечается более трети заболевших от “нормы”, то что же будет во время сезонного пика? Мы полагаем, что врачи и поликлиники должны предпринять эффективные меры, чтобы положение в стране не усугубилось.

Если рассматривать цифры по Астане, то они противоречивы. С одной стороны, ситуация в целом пока стабильна, и столичные врачи только готовятся к пику заболеваний - в январе и феврале. С другой - управление здравоохранения со ссылкой на сайт акима Астаны предупреждает о росте вирусных инфекций. К примеру, до и после новогодних праздников количество вызовов скорой медицинской помощи возросло с двух тысяч до 3,5 тысячи в сутки. На оказание помощи жителям северной столицы выезжают не только регулярные 84 бригады городской станции скорой помощи, которые не справляются с нагрузкой. В столице сформировали еще 17 бригад из специалистов поликлиник.

На сегодняшний день на территории Астаны циркулируют гриппозные вирусы нескольких разновидностей: парагрипп трех видов, аденовирусы, риносенциальные вирусы, бокавирусы, метапневмовирусы и т.д. Из гриппа зарегистрировано уже на сегодняшний день лабораторно подтвержденного два типа - A (H3N2) и грипп типа B. К слову, в Алматы распространены также вирусы группы А и В. Стоит отметить, что между городами преобладают разные группы доминирования групп А и В, и ситуация в Жамбыле может заметно отличаться от Караганды.

Положение усугубляет тот факт, что у нас не хватает инфекционных коек. Раньше население города колебалось у отметки один миллион, теперь - почти два. В южной столице очень много приезжих, и врачи поликлиник берут их на обслуживание вне зависимости от их возможностей.

Около двух третей заболевших, утверждают врачи, это дети. Тому красноречивое подтверждение - полупустые нынче классы алматинских школ. Вместо 25-30 (по санитарным нормам) учеников в помещениях сидят до 40 человек. Понятно, что в тесноте да не в обиде, но для распространения инфекции это просто райские условия. И при такой скученности детей простудившихся школьников становится гораздо больше. Логичным образом заболевшие в переполненных классах дети заражают дома своих родителей. Алматинцы сами могут убедиться, что сейчас в офисах до половины сотрудников находятся на больничном.

Как бы то ни было, с поздней осени и до ранней весны у нас всегда сезон ОРВИ. В больших городах всегда и в любом месте много контактов - рабочие коллективы, школы, детские сады. Пассажир сел в автобус, где кто-то чихнул (а инфекция передается воздушно-капельным путем), и в считаные минуты уже есть зараженные. Врачи, как всегда, просят казахстанцев носить маски, употреблять больше витаминов, а в случае заболевания не заниматься самолечением.