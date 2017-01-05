Такой снежной Астана не была много лет. Кто-то обвиняет в этом новое руководство города, говоря, что при “старом” таких проблем не было - все убиралось своевременно, а кучи на обочинах не лежали неделями. Однако в столичной администрации сетуют на погоду. Последние годы климатические условия столицы резко сменяются чередой аномальных холодов, метелей и обильных снегопадов. В этом году в городе выпало небывалое количество осадков. Такого снегопада не наблюдалось за последние десять лет.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В уборке задействовано более двух тысяч единиц специализированной техники и около трех тысяч рабочих. В первую очередь уборка производится на крупных магистралях, второстепенных улицах, следом - на внутриквартальных территориях. Снег вывозится круглосуточно на полигоны, расположенные за городом. С начала зимы коммунальными службами уже вывезено около трех миллионов кубометров снега. (При этом годовая норма составляет 3,5 миллиона кубометров.) По хронологии прошлых лет эти показатели превышают в разы. Анализ предыдущих лет показывает, что зимой 2014 года убрано 3,2 миллиона тонн снега, в 2015-м - 3,4 миллиона тонн, а в 2016 году вывезено 2,9 миллиона тонн снега. При этом спецтехнике требуется около трех минут на загрузку снежных масс, а время поездки на полигон и обратно занимает в среднем полтора часа.

Учитывая, что снежный период в Астане длится 5-6 месяцев, уборка снега - весьма затратная статья. Ежегодно на коммунальные расходы столицы из бюджета выделяется около 11 миллиардов тенге. В эту сумму входит целый ряд работ: благоустройство дворов, очистка и содержание ливневых канализаций, санитарная очистке и благоустройство улиц. И в том числе затраты на уборку снега, посыпание их песком, песко-соляной смесью (и другими “зимними” химикатами), вывоз и растопка снега. В общем, все те работы, которые делают город чистым в любое время года.

Летом сумма ежедневных расходов на благоустройство составляет чуть больше 10 миллионов тенге. Зимой - около 35 миллионов. Правда, не каждый день, а лишь в “пиковые” снежные периоды, какими стали нынешние ноябрь и декабрь.

Во многих зарубежных странах, таких как Канада, где такие же снежные зимы, к этому вопросу подходят системно и используют снегоплавильные установки. Их принцип работы: снег загружают в бак, где при помощи метода открытого огня его превращают в воду, которая стекает в ливневую систему очистных сооружений. Стоимость одного экземпляра такой “чудо-техники” - около миллиона долларов, а это по нынешнему курсу 330 миллионов тенге. Четыре снегоплавильные установки канадской фирмы Trekan уже работают в Астане. Подсчитано, что новые технологии столичному акимату экономят только за один сезон около четырех миллионов тенге, помогая сократить количество грузовой техники в пять раз, и при этом на столько же увеличивая скорость уборки снега. Ведь в течение одного часа утилизируется 400 кубов снега. Это примерно 40 КаМАЗов за 60 минут. Кроме того, благодаря современным агрегатам уменьшается нагрузка на экологию города. Поэтому цель оправдывает средства.

Впрочем, несмотря на наличие таких установок, их количества в очень снежные зимы явно не хватает. Снег по старинке вывозят на полигоны за город, теряя время, тратя деньги и получая нарекания жителей города. Понятно, что в сегодняшних сложных экономических условиях бюджет не может закупать дорогостоящие технологии. Хотя сообщалось, что доля столичного акимата в данном проекте составит всего 32 процента, а 68 процентов - иностранные инвестиции. Но, как говорится, готовь сани летом, поэтому чиновникам надо было давно задуматься, чуть ли не с момента переноса столицы, над вопросом экономии средств при уборке снега. Да и пару лет назад, по старому курсу доллара, данные машины были бы не так накладны для бюджета.

К слову, в качестве альтернативы были предложены казахстанские снегоплавительные установки. Производители утверждали, что их эффективность на 50 процентов выше зарубежных аналогов. В отечественной машине применяется так называемая наноразрывная технология, которая разрушает атомно-кристаллическую решетку снежной массы. Заложенная мощность может быть разной в зависимости от потребностей - уборки дорог или дворовых территорий. Полученная вода по задумке авторов может использоваться как техническая, к примеру, для прочистки канализации, а после глубокой фильтрации ее можно применять как питьевую. Но в столичном управлении коммунального хозяйства после тестирования отечественного агрегата заявили, что он не показал свою эффективность и городу нужна “технология промышленного масштаба”.

Астана