В Казахстане почти четверть населения - молодежь. Проблем у этой категории немало. По словам министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, проведенный соцопрос показал, что около половины молодых людей недовольны низкими размерами заработной платы и стипендий, а также высокими ценами на продукты питания. Их беспокоят вопросы трудоустройства, жилья, получения высшего образования и безопасности. Более того, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Казахстан занимает второе место в мире по суицидам среди молодежи после Индии. Активному отдыху подрастающее поколение предпочитает телевизор или интернет. А все потому, что многие культурные и спортивные сооружения им не по карману. По оценкам НПО, финансирование уязвимой или проблемной молодежи составляет менее 10 процентов от общего объема государственного социального заказа. Хромает и информационно-разъяснительная работа. Так, только от 40 до 50 процентов молодежи в общих чертах слышали о программах “Доступное жилье”, “Дорожная карта занятости”, “С дипломом в село” и других. О молодежных ресурсных центрах и вовсе знали только шесть процентов опрошенных. При этом их ресурсы используются не по назначению, а большую часть времени задействованы в организации культурно-массовых мероприятий для активистов.

Вместе с тем роль родителей в воспитании детей остается крайне недостаточной. Это подтвердил министр образования и науки Ерлан Сагадиев. По его словам, 40 процентов родителей ни разу за 11 лет не посетили родительские собрания. Глава образовательного ведомства в очередной раз призвал работодателей пораньше отпускать своих сотрудников домой, чтобы они уделяли больше внимания детям.

В свою очередь, министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова объяснила, почему молодежь сталкивается с проблемой трудоустройства. По ее словам, колледжи до сих пор готовят специалистов, не востребованных на рынке труда. Между тем потребность в инженерно-технических специальностях в стране остается не закрытой. Чтобы как-то решить проблему безработицы среди молодежи (кстати, ее уровень не такой высокий и по итогам 2016 года составил 3,9 процента, и по сравнению с 2001 годом снизился более чем в четыре раза), чиновники разработали программу, благодаря которой можно бесплатно получить первую рабочую профессию. Она начала действовать с 1 января текущего года и предусматривает ряд механизмов по бесплатному обучению молодежи и созданию для нее возможностей трудоустройства. Этому будут содействовать центры занятости и меры по развитию массового предпринимательства, где расширены инструменты микрокредитования с применением их не только на селе, как ранее, но и в городах. Определены три ключевых направления. Особое внимание будет уделено тем, кто не поступил в средние специальные или высшие учебные заведения и не имеет образования. А таких около 100 тысяч человек. Также во всех школах, вузах и колледжах будут запущены кабинеты профориентации. Для решения так называемой проблемы “первого рабочего места”, связанной с отсутствием трудового стажа, будет сохранен компонент “молодежная практика”.

Также на 10 тысяч мест увеличится число образовательных грантов в вузах в этом году. В Минобразования надеются и на дополнительное увеличение за счет бюджетов местных исполнительных органов. Данная норма находится в мажилисе на рассмотрении.

Чтобы отвлечь молодых людей от телевизора и интернета, планируется расширять сеть уличных спортивных сооружений (воркауты), дворовых клубов, используя механизмы государственно-частного партнерства. Также будут повышать престиж воинской службы и привлекать туда молодежь. До этого Министерство здравоохранения и социального развития уже предлагало нетрудоустроенных выпускников колледжей, вузов, а также выпускников школ, не желающих дальше обучаться, отправлять в армию. В стройбатах предполагалось организовать обучающие курсы для получения дополнительных специальностей. Причем таких молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, “требующих к себе особого внимания”, ведомство насчитало 686 тысяч.

У “семи нянек дитя без глаза” - именно так можно охарактеризовать ситуацию с молодежью в стране. Ведомств, которые курируют данный вопрос, немало, ежегодно каждому на реализацию молодежной политики из республиканского бюджета выделяются огромные суммы, однако эффекта от их расходования пока не видно. Из 2,3 миллиона экономически активной молодежи 42 процента с высшим образованием, 32 процента - со средним профессиональным образованием и 26 процентов - те, кто закончил только среднюю школу.

Астана