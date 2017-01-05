С 10 января привокзальная площадь официально перешла в управление акимата Астаны. С этого дня стоянка там стала платной. При въезде установлена автоматическая система учета времени и движения, распознавания номерных знаков, территория оборудована камерами видеонаблюдения, а за порядком следят сотрудники службы безопасности. Оплата за паркинг осуществляется с помощью паркоматов, расположенных на первом этаже старого и нового зданий железнодорожного вокзала. Первое время расчет можно производить наличными средствами, поэтапно к системе добавят услуги онлайн-оплаты, банковской картой и через мобильное приложение. Вместимость автостоянки рассчитана на 250 мест, девять из которых - для лиц с ограниченными возможностями и около 20 - для представителей официальных таксомоторных предприятий. Также планируется сократить пешеходную площадь перед вокзалом в пользу парковочных мест. За первые 30 минут стоянки оплата не взимается, парковка до двух часов обойдется автовладельцам в 200 тенге, до 12 часов - 1000 тенге, до 24 часов - 1800 тенге, на вторые сутки взимается оплата в размере 2000 тенге. Вместе с тем на территории вокзала продолжит работу и альтернативная бесплатная автостоянка на 100 мест.

По расчетам чиновников, эти меры позволят уменьшить нагрузку на дорожную сеть в данном районе на 20-30 процентов, количество нарушений ПДД - на 70-80 процентов, загруженность парковки - на 40-50 процентов, а также увеличат спрос на общественный транспорт на 15-20 процентов. В общем, если верить цифрам, пользы от данной инициативы немало.

Однако в первые дни работы платной парковки на привокзальной площади образовалась километровая пробка. Движение было парализовано и на ближайшей улице. Водители более часа, а некоторые и два, были вынуждены стоять по причине закрытого шлагбаума на выезде. По их словам, за 30 минут они не успевают выехать с территории вокзала из-за пропускной системы. Между тем на въезде на парковку очередей не было.

По словам директора по транспорту “Астана LRT” Рустама Халилева, причиной транспортного коллапса стал водитель, отказавшийся платить. Именно он заблокировал выезд. Автовладельцы, простоявшие из-за этого больше положенных бесплатных 30 минут, тоже, естественно, не хотели платить, поскольку задержались не по своей вине. Полиция попыталась остановить водителей, но поток автомобилей рванул в объезд шлагбаумов. К тому же недовольство исходило от нелегальных таксистов, которые, несмотря на все усилия властей, все еще “прописаны” на привокзальной парковке.

Сама система парковки функционировала исправно, без сбоев. Однако из-за такого саботажа ее пришлось отключить, чтобы пропустить машины. После данного инцидента одну кассу для оплаты все же поставили на выезде. В перспективе таких неплательщиков власти намерены привлекать к ответственности через распознавание номеров автомобилей.

Астана