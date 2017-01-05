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Я б в рабочие пошел... События

Об этом в ходе очередного заседания правительства РК заявила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова. Между тем на самом деле проблема гораздо глубже, потому что на селе и в городе это проявляется по-разному. И те цифры, которые периодически приводятся правительством, напоминают просто некие статистические данные, с которыми никто не знает что делать и как их исправить. 

 

Например, если обратиться к проблеме дефицита профессиональных кадров на селе, то сегодня только одна Северо-Казахстанская область не дотягивает по комплектации специалистами аграрного сектора больше чем наполовину. В то время как образование выдает цифру учащихся, которые в будущем должны стать комбайнерами, операторами молочных ферм и т.п. только в 10 процентах от требуемого количества.
О каком развитии экономики и того же аграрного сектора тогда можно говорить, если до начала реализации программы “Дорожная карта”, по которой сегодня в Казахстане в основном проходит обучение (и которая, кстати, успела вызвать множество нареканий), была практически провалена программа “С дипломом в село”. А это значит, что основную массу людей все-таки переселить из сел в города, занявшись их переобучением и социализацией. А в селе оставить только тех, кто действительно может и, главное, хочет там работать - на животноводческих фермах, молочных хозяйствах, в зерновом производстве. А пока происходит некий хаос, причем в городах он проявляется нагляднее всего, потому что все-таки в отличие от сельской местности в городе вряд ли наблюдается дефицит рабочих профессий, скорее, там другая проблема, точнее две. Во-первых, практически все рабочие специальности в городе (услуги строителей, автомехаников, электриков и проч.) находятся в теневом секторе со всеми вытекающими последствиями, в том числе неуплатой налогов. Что минимум несправедливо, потому что все живут в одном государстве.
Вторая проблема, которая исходит из первой, - это отсутствие должных норм и качества выполняемых работ, то есть никто при этом ни за что не отвечает. И в таких случаях очень трудно бывает “привлечь” этих самых рабочих, в то время как правительству стоило бы задуматься об этих вещах, придумав необходимые рычаги воздействия и привлечения таких “рабочих” к правовой, профессиональной и финансовой ответственности.

Астана

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Просмотрено: 1529 раз Просмотров: 1529 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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