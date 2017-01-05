В сентябре прошлого года Посольство Китая в Казахстане объявило конкурс среди казахстанцев на написание лучшего материала о взаимоотношениях двух стран. Цель конкурса - дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Пятьдесят участников представили на конкурс свои работы, среди которых статьи, очерки, интервью, аналитические обзоры, посвященные истории и стратегическим приоритетам дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем, возрождению Великого шелкового пути в XXI веке, а также гуманитарной миссии Казахстана и Китая в современном мире.

В понедельник в Астане состоялось торжественное подведение итогов конкурса. Жюри, возглавляемое депутатом мажилиса парламента РК Куанышем Султановым, сообщило, что работы, победившие на конкурсе, будут выпущены отдельным тематическим сборником.

Решением жюри было выбрано 12 победителей, занявших 1-е, 2-е, 3-е места, и 12 лауреатов по специальным номинациям, награжденных дипломами, ценными призами и сувенирами из рук посла КНР в РК Чжан Ханьхуэйя.

Первое место заняли профессор школы права Сианьского транспортного университета (КНР) София Ушурова и собственный корреспондент республиканской газеты “Казахстанская правда” по Южно-Казахстанской области Любовь Доброта. Второе место разделили собственный корреспондент республиканской газеты “Казахстанская правда” по Актюбинской области

Жубаныш Байгуринов, отличник государственной службы Базарбай Алтаев, PR-менеджер департамента стратегического маркетинга телеканала “Казахстан”

Карлыга Сейсенова и главный менеджер департамента маркетинга и продвижения национальной компании “Астана ЭКСПО-2017” Нургуль Ибраева.

Третье место заняли: ветеран CNPC - Актобемунайгаз Утемис Акимов, академический профессор Каспийского университета Саида Акимбекова, главный специалист международного центра приграничного сотрудничества “Хоргос” Равиль Будуков, журналист Олег Таран, библиотекарь южно-казахстанской научно-универсальной библиотеки “Отырар” Гаухар Медеуова, старший преподаватель Карагандинского экономического института Казпотребсоюза Айжан Боранбаева.

В посольстве Китая в Астане пообещали, что этот конкурс станет лишь началом многочисленных культурных мероприятий, запланированных китайским посольством в наступившем году. Первым из них уже стал концерт мастеров китайского искусства, который прошел в столице Казахстана по случаю начала “Праздника весны”. На удивленный вопрос: “А почему весна так рано?” г-н Чжан Ханьхуэй ответил, что на юге Китая именно в это время начинает просыпаться природа.

Астана