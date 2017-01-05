Сразу после задержания “за взятки в особо крупных размерах” руководства АО “Байтерек Development” в ноябре прошлого года в Астане заговорили о возможной причастности к коррупционным схемам бывшего руководителя холдинга “Байтерек”, а в тот период уже министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Правда, поразительное спокойствие министра и его окружения давало надежду на непричастность к аферам бывших подчиненных. Но не сложилось. Заместитель председателя правления АО “Байтерек Development” А. Джакупов, руководитель департамента дирекции государственно-частного партнерства Б. Айтимбетов и управляющий директор Г. Сариев, видимо, не могли действовать без согласования с руководством. Речь идет о миллиардных откатах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы “Нурлы жол”.

Кстати, попались они на взятке в 27 миллионов тенге за “покровительство ТОО Project City Group при заключении договора на строительство двух 9-этажных жилых домов в Павлодаре стоимостью 3,4 миллиарда тенге и беспрепятственное подписание актов выполненных работ” (чуть позже тех, кто давал взятку, тоже задержали). Преступные схемы, по данным Нацбюро по противодействию коррупции, проворачивались с помощью 13 стройкомпаний в Уральске, Кокшетау, Атырау, Актобе, Таразе и Талдыкоргане.

Чуть позже за эти же махинации компанию задержанным составил и экс-председатель правления этого же АО Бахыт Жаксыбаев, который к тому времени уже стал председателем правления АО “Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ” при Министерстве национальной экономики. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, “Жаксыбаев Б. руководил деятельностью всех участников преступления, распределял между ними роли и размер получаемых взяток”. Впрочем, это заявление было сделано в конце ноября.

Видимо, за месяц у Нацбюро появились новые данные. В столичных кулуарах поговаривают, что бывшие подчиненные Куандыка Бишимбаева буквально единогласно указывают на экс-шефа как на главного зачинщика всех их “противозаконных действий”. Поговаривают также, что таких “свидетельских показаний” на него набралось уже несколько томов. Потому-то Бишимбаев из возможного свидетеля превратился в подозреваемого.

“Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды”, - сообщили в Антикоррупционной службе в начале этой недели.

Весьма интересная формулировка. Такой, по крайней мере, в последних громких коррупционных скандалах еще не звучало: “тратил на личные нужды”. Такое впечатление, что следователи этой фразой продемонстрировали: все, самый крайний конец цепочки найден - вот он.

Сегодня следствие не называет суммы ущерба задержанной “группы лиц”. Но, судя по качеству строительства многих домов по программе “Нурлы жол”, речь идет о миллиардах тенге. А это значит, что всем подследственным могут грозить немалые сроки. Впрочем, вполне возможно, что некоторые из них впоследствии отделаются условными наказаниями. За сделку со следствием.

Удивляет другое. В стране уже много лет как объявили глобальную борьбу с коррупцией. Но ее объем на всех уровнях власти все никак не может снизиться. Видимо, увы, в нашей стране редкий чиновник представляет свою жизнь без дополнительных “вливаний” в карман бюджетных откатов.

Астана