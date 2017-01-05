В Казахстане, согласно закону о государственных грантах на обучение 1999 года, правительство ежегодно выделяет от 30 до 34 тысяч грантов. Данные варьируются год от года, к примеру, в 2016 году выдали 31 700 грантов. Из них 7429 мест было предусмотрено для магистратуры, 628 единиц - для докторантуры, остальные - на бакалавриат. Соответственно, распределятся места и среди этих дополнительных 10 тысяч мест. Много это или мало?

В сфере высшего образования некоторое время говорили о так называемой демографической яме. Бывали годы, когда из-за небольшого количества выпускники школ даже при низких баллах за ЕНТ имели все шансы поступить во многие (и даже котирующиеся) университеты. Однако отголоски демографического затишья 90-х годов постепенно сходят на нет, и количество выпускников школ, поступающих в вузы, постепенно вновь начало увеличиваться.

По статданным, количество рождаемости детей с 2004 по 2014 год увеличилось на 25 процентов. В то же время количество выпускников, например, в 2004 году составило около 227 тысяч, из них ЕНТ сдавали 179 900 человек. А в последние годы динамика числа выпускников выглядит следующим образом: 2013-й - около 143 тысяч, 2014-й - около 134 тысяч, 2015-й - около 124 тысяч, 2016-й - примерно 121 тысяча. Среднее образование у нас обязательное. Тогда получается, что не все доходят до выпускного класса, например, в сельских школах? Как иначе объяснить такое уменьшение тех, кто окончил школу?

Тем не менее если исходить из того, что количество новорожденных детей растет, то вполне понятно стремление правительства предоставить большее число мест для тех школьников, которые стремятся получить знания в университетах.

Другая проблема Казахстана - это перенасыщение рынка учреждениями, предоставляющими высшее образование. Специалисты по рынку труда (и не только они) полагают, что соотношение количества населения нашей страны и количества вузов несоизмеримо. В развитых странах на один миллион населения приходится от одного до шести вузов. К примеру, в Великобритании на 64 миллиона приходится 89 вузов, а у нас на 16 миллионов - 139 высших учебных заведений. Как создать баланс между перенасыщенностью дипломированными кадрами, избытком пресловутых “белых воротничков” и дефицитом так называемых “синих воротничков”? Предоставить молодежи возможность получить первую рабочую профессию на бесплатной основе.

Для решения этого вопроса с 1 января этого года действует новая программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В ее рамках казахстанская молодежь сможет бесплатно получить первую рабочую профессию.

По данным МОН РК, у нас в стране ежегодно насчитывается до 20 тысяч выпускников школ, которые по окончании не идут поступать в вузы и колледжи. И каждый год казахстанский рынок труда пополняют около 90 тысяч молодых людей без рабочей квалификации. Кроме школьников в их число входят 34 тысячи студентов, отчисленных из колледжей, и 36 тысяч - из вузов. В этом году министерство прогнозирует, что молодежи, не поступившей в средние специальные или высшие учебные заведения и не имеющей образования, будет около 100 тысяч человек.

Стоит знать, что в общей численности населения страны доля молодежи в возрасте от 14 до 29 лет составляет почти четверть, или 4,1 миллиона человек. И более 300 тысяч из числа самозанятого (эвфемизм для тех, кто не имеет работы) населения до 29 лет ни имеют никакой квалификации, т.е. не могут зарабатывать достойной зарплаты.

Согласно новой программе развития продуктивной занятости, есть три основных направления. Во-первых, рабочую профессию можно будет получить на базе организаций технического и профессионального образования. На декабрь 2015-го в Казахстане насчитывалось более чем 800 колледжей, обучающих по 183 специальностям. В том числе 139 технического, технологического и сельскохозяйственного направления. На январь этого года таких колледжей стало 820, а значит, теоретических появилось больше предприятий, на которых молодые казахстанцы смогут обучиться специальности и зарабатывать себе на жизнь.

Во-вторых, с этого года во всех общеобразовательных школах, а также вузах и колледжах совместно с МОН будут работать кабинеты профориентации. О деталях учебного процесса пока ничего неизвестно, сказано лишь, что будет проводиться профориентационная работа. Раньше мальчикам старших классов преподавали основы вождения грузовых автомобилей, а девочкам - машинопись и стенографию. Возможно, нынче перечень профессий будет более объемным.

Наконец, третья возможность - это так называемая молодежная практика. Она позволит молодым выпускникам за счет поддержки государства приобрести навыки работы и первоначальный трудовой стаж. Всем известна проблема так называемого первого рабочего места: молодых не берут на работу без трудового стажа. Откуда он может появиться, если они еще нигде не работали.

Как бы то ни было, в перечне обучаемых профессий должны значиться не только “специальности технического, технологического и сельскохозяйственного направления”, как это прописано в программах технических колледжей. Для начала стоило бы молодых парней (в том числе и тех, кто приехал их аулов) обучить тому, что может делать хороший сантехник или электрик. Сейчас такие специальности очень востребованы, и это гарантия стабильного куска хлеба. Кроме того, такое ремесло гораздо лучше перспективы возить тележки с товаром на барахолке или быть на подхвате у криминальных типов. Разумеется, нам нужны также токари высокой квалификации, фрезеровщики и другие специалисты, способные работать, скажем, на заводе низковольтной аппаратуры. Но количество таких предприятий у нас в стране пока не увеличивается. Тенденция скорее обратная. А номера телефонов на объявлениях об услугах электриков и сантехников всегда пользуются спросом.