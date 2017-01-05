Ты должен быть прозрачным

События последних дней не оставляют нам выбора в определении главной темы дня. Страну, так сказать, трясет от регистрации. Впрочем, о том, что происходит в ЦОНах, как на происходящее реагируют в очередях за регистрацией, в интернете, мы писать не станем, об этом уже в изобилии и написано, и сказано, и показано.

Рискнем лишь предположить, основываясь на богатом опыте взаимодействия власти и граждан: данная мера существенно снизить угрозу терроризма, бандитизма и прочих криминальных проявлений не поможет.

Хотя бы потому, что, в принципе, - и силовики это прекрасно знают - с организованной преступностью (а терроризм - это есть один из видов такой преступности) можно эффективно бороться только одним способом. И способ этот - использование профессиональной агентуры, внедренной в соответствующие криминальные структуры.

Переписать же всех и вся никогда ни у кого не получалось. Даже в пресловутые советские времена, когда жизнь была совсем иной, прописка нужна была всем и всюду, и без прописки, казалось бы, и на работу нельзя было устроиться, и нельзя было скрыться от всезнающих органов внутренних дел. Но и тогда - и устраивались на работу, и жили без прописки и даже без документов, и скрывались годами, а то и десятилетиями.

Сегодня обо всем этом можно прочесть в многочисленных воспоминаниях детективов и бывших следователей. Которые, кстати, и сами удивляются изворотливости и изобретательности советских граждан, особенно тех, кто жил и действовал в, так сказать, параллельном, криминальном пространстве.

Естественно, мы ни в коем случае не хотим сказать, что ничего такого делать не надо. Конечно же, надо. И порядок какой-то с миграцией наводить, и статистику вести, и учет приезжих в города и прочие веси. Но делать все это профессионально, а не так, как это делается сегодня.

Вот, например, активно заговорили о возможности произвести временную регистрацию через сайт электронного правительства, то есть через интернет. Вопрос: а что, раньше - при подготовке поправок в законодательство и особенно перед введением этих поправок в действие - нельзя было обо всем этом позаботиться?

Число внутренних мигрантов в стране огромно. Оно не поддается учету уже давно. Время такое. Люди ищут заработок, ищут лучших условий бытия, поэтому и снимаются с постоянного жилья и едут туда, где лучше. Они имеют на это полное право. При этом они не допускают никаких правонарушений, а лишь пользуются своим законным правом на свободу передвижения. Но сразу же попадают в число подозреваемых, потому что “органы” должны знать, где эти люди теперь живут. Получается, что уже сам факт переезда, пусть временного, становится подозрительным.

Но это из области, так сказать, эмоционального восприятия происходящего. Что же касается практической пользы, то даже участковые инспекторы всех и вся постоянно мониторить не смогут. Это очевидно. Поэтому спадет волна проверок, и ситуация вновь войдет в привычное русло. Когда так называемые нелегалы найдут способы быть незаметными, а потенциальные экстремисты или их пособники просто “залягут на дно”. И никакой участковый выявить их не сможет.

К тому же есть и такой фактор в нашей повседневной жизни, как негласные, теневые отношения между отдельными гражданами и отдельными представителями закона.

Безусловно, никто никакого наказания за происходящее в ЦОНах не понесет. Как и всегда, повлияет это главным образом на простых законопослушных людей, которые просто боятся тех же представителей закона, которые, в свою очередь, постоянно говорят о штрафах как о мере воздействия на своих сограждан. От этого у сограждан, как считают эти представители закона, повысятся и доверие, и просто лояльность к власти.

Поверьте, нам очень не хочется проводить какие-то сравнения или аналогии с так называемым дальним зарубежьем. Большинство таких аналогий нужно как минимум детализировать. Но все же...

Есть одно довольно неожиданное суждение: почему Америка стала великой страной буквально за пару столетий? Ответ есть такой: потому что в этой стране всегда были миллионы нелегальных эмигрантов. А сегодня тех же мексиканцев без документов там насчитывают примерно пять миллионов. Не считая кубинцев, выходцев с Карибских островов и прочих “наехавших”. Всего таких людей там десятки миллионов.

Вы полагаете, что все эти люди приехали в эту страну и живут там - десятилетиями на нелегальном положении! - только лишь в поисках куска хлеба? Да нет же. Быть может, суть в том, что чувствовать себя свободным человеком - это тоже смысл жизни. А свобода - главный смысл любого величия.