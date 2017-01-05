Чиновники справедливо рассудили, что иначе в часы занятий школьники будут лишены возможности посетить яркие спортивные мероприятия, приобщиться с большому спорту и оказать моральную поддержку национальной сборной Как известно, “в связи с проведением Универсиады-2017 школьники Алматы получат дополнительные каникулы с 30 января по 8 февраля”. Весенние, “штатные”, каникулы школьников пройдут в установленные сроки - с 21 марта по 2 апреля.

А чтобы алматинские мальчики и девочки не отстали от учебного плана остальных сверстников, руководителям школ поручено скорректировать расписание занятий и уплотнить учебную программу. “Весь дополнительный материал будет освоен до конца третьей четверти”, - отмечает руководитель управления образования Алматы Ляззат Жилкибаева.

Дополнительные каникулы, по мнению инициаторов, должны быть использованы с пользой для местной детворы. Но кто будет возить и водить наших детей по объектам Универсиады, если мы, взрослые, на работе? Не получится ли так, что наши дети проведут эти “спонтанные” каникулы, уткнувшись в смартфоны, и никакой особой пользы из действительно яркого спортивного события не извлекут?

Возможно, следовало бы и для родителей предусмотреть так называемые олимпийские каникулы. Тогда наибольше число горожан смогло бы оценить, ради чего было сломано столько копий. По большому счету, принимать гостей - это тоже работа.

Отметим также, что практика освобождения от работы и учебы населения городов, где проходят крупные международные имиджевые события, не нова. Ее сравнительно недавно стали применять вначале в Латинской Америке, а затем и в Европе. И не всегда это спортивные события. Но всегда - события яркие, долгожданные, масштабные и увлекательные.

В Бельгии год открывают две недели рождественских каникул, которые начинаются 25 декабря. Затем одна неделя каникул выпадает на период карнавала - krokusvakantie, который проводят за шесть недель до Пасхи и посвящают неделе Масленицы! Ничего не напоминает?

Подобное расписание учебы, работы и всенародных гуляний - с разницей в несколько дней - принято во всех странах Скандинавии, во Франции и Германии. Но дальше всех пошли итальянцы. Жизнерадостные и темпераментные, они очень любят праздновать и веселиться. Некоторые официальные и неофициальные праздники у них длятся неделями. Взять хотя бы Венецианский карнавал, который считают визитной карточкой Италии. Проходит он в середине февраля. О нем говорят: “Десять дней великого волшебства”. Все венецианцы, независимо от возраста, так или иначе становятся участниками торжеств. Кто-то готовит выступления, кто-то - угощения. Другие становятся волонтерами и помогают принимать гостей. Наиболее активными в этом процессе становятся студенты. Но и школьники стараются не отставать.

Но поскольку начали мы все же со спортивных событий, то приведем примеры “особого режима” и в дни проведения больших состязаний. Например, в 2015 году ушли на внеплановые каникулы учащиеся российского города Хабаровска, где с 29 марта по 4 апреля проходил 35-й чемпионат мира по хоккею с мячом.

Студенты и старшеклассники занимались волонтерской работой. Остальные присоединились к армии болельщиков и поддержали свою сборную.

Особый график учебы использовали в 2014 году в Минске в дни проведения чемпионата мира по хоккею. Раньше срока закончился второй семестр для 12 тысяч студентов вузов белорусской столицы. Часть освободившихся общежитий спорткомитет использовал для размещения гостей и спортсменов.

К слову, в период, когда Алматы еще только боролся за возможность принять зимнюю Олимпиаду, в прессе обсуждали требования Международного олимпийского комитета, которые предъявлялись к властям Осло в случае победы в олимпийской гонке.

Требования эти, надо полагать, общие для всех городов-претендентов.

Большинство требований касаются инфраструктуры, обеспечения безопасности, работы волонтеров. Так вот одним из требований, которое очень хорошо ложится в контекст, является рекомендация МОК на время Игр отправить школьников на каникулы, а горожанам дать отпуск!

Кто-то может возразить, что Универсиада - это еще не Олимпийские игры. Нет, не Олимпийские. Но, вне сомнений - их репетиция. Проверка страны, ее инфраструктуры и общества на возможность и способность проведения подобных международных встреч.

Наконец, совсем свежий и наиболее близкий нам по духу пример - Сочи. По информации управления образования сочинской мэрии, в рамках реализации проекта “Олимпийские каникулы” отправиться на международные соревнования, не приобретая билеты, вместе со своими семьями смогли десятки тысяч школьников, студентов и педагогов города!

Сочинская мэрия назначила каникулы с 7 по 20 февраля и с 7 по 16 марта. Такие каникулы дали возможность молодежи ощутить себя частью истории страны.