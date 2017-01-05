О том, что в Казахстане грядет некоторое перераспределение политических полномочий, говорили давно. Еще лет 10 назад, когда в парламент стали избирать депутатов не по одномандатному списку, а по партийному, а затем дали право партии “согласовывать” кандидатуру премьер-министра, стало понятно, что наступает время усиления “партийного мнения и влияния”. Потом последовало новое расширение партийных полномочий: партия-победитель формирует правительство. Чуть позже расширили контрольные полномочия парламента (дали возможность “ревизировать” госпрограммы). Но все эти усилительные функции мало отразились на роли парламента на политической сцене страны. Парламент частенько называют “карманным”, даже несмотря на наличие в нем трех партий (две из которых, даже объединившись, все равно не могут составить конкуренцию правящей партии) и на то, что все чаще парламентарии могут переломить правительственное мнение при обсуждении того или иного законопроекта.

Видимо, теперь настало время коренных перемен.

Какими они будут, пока предсказать не может никто. По мнению политолога Ерлана Карина, “Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления, как это предусмотрено нашей Конституцией, и это предполагает наше развитие, историю, культуру, традиции”. Другой политолог Даниар Ашимбаев считает, что “можно провести огромное перераспределение полномочий. Но это будет возврат к одной из форм, которые уже были”, добавляя, что “президент не пойдет на избрание себя парламентом, поскольку понимает: его рейтинг огромен и обеспечивает ему гигантскую политическую легитимность, с которой должны считаться игроки, которые хотели бы изменить власть в стране”.

Все склоняются к тому, что главное содержание перераспределения полномочий коснется контрольных функций ветвей госаппарата и обеспечения внутреннего контроля для повышения эффективности госуправления. “Огромное количество предприятий - например, предприятия квазигосударственного сектора - находятся вне контроля того же Счетного комитета и внутреннего аудита Минфина. По многим госпрограммам мониторинг не проводится. И если реформа будет направлена на повышение контроля со стороны маслихатов и парламента за деятельностью акиматов и правительства, на расширение функций государственного контроля над квазигосударственным сектором, то это будет большим плюсом. Все остальное можно назвать техническими вопросами”, - заявил Ашимбаев.

И все-таки главный вопрос, который волнует умы, - будет ли перераспределение полномочий предполагать политическое усиление той или иной ветви власти, в первую очередь парламента. Тем более что сам Н. Назарбаев сказал: “Настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом”.

Как бы там ни было, в самое ближайшее время мы, возможно, увидим изменения в составе депутатов сената. Верхнюю палату казахстанского парламента могут усилить за счет назначения сенаторами влиятельных личностей: сенат должен иметь голос, а не выполнять “соглашательскую функцию”. Впоследствии именно сенат должен будет сыграть ключевую роль в концентрации в своих руках передаваемых полномочий. Например, согласовывать, а то и назначать на должности министров и председателей структур, подконтрольных президенту.

Парламент также может инициировать разработку определенных госпрограмм и получить право на обязательное согласование с депутатами любых программ, предлагаемых правительством, и возможность проводить контроль за их реализацией.

Предположений можно строить много. Но, как считает Ашимбаев, “технически при перераспределении полномочий внутри исполнительной власти или между исполнительной и законодательной властями оно не будет ни шагом вперед, ни шагом назад. Это текущая эволюция госаппарата”.

Пока это лишь предположения и ожидания. Рабочая группа, куда вошли представители парламента, правительства, Верховного суда РК, других государственных органов, а также представители юридической общественности и научно-экспертного сообщества, может думать над политическими реформами не месяц и даже не год. Однако, как представляется, к середине осени уже будет выработана общая схема трансформации отечественного политического поля. И, возможно, уже в этом году мы увидим инициирование изменений в Конституцию страны. Астана