В Казахстане третий год подряд снижается число заключенных браков, в то время как седьмой год подряд количество разводов растет. (Согласно официальной статистике, в 2015 году было заключено 49 842 брака и оформлено 13 447 разводов, соответственно, за январь - март 2016 года - 29 822 брака и 11 908 разводов). Учитывая, что женщин в стране на порядок больше - в среднем на одного свободного мужчину приходится восемь одиноких дам, то одиночество больше затрагивает их. При этом в азиатских странах и Западной Европе, напротив, в последние годы растет количество 30-40-летних холостяков. Поэтому не случайно, что “заморские” женихи ищут себе невест в Казахстане. Однако их желание воспринимают в штыки казахстанские мужчины, которые недавно даже вышли на митинг у брачного агентства, предлагающего женихов из Поднебесной. Опасаясь экспансии со стороны восточного соседа, митингующие предложили платить женихам из Китая “калым” в 50 тысяч долларов за каждую девушку из Казахстана и лишать казахстанского гражданства тех женщин, которые выйдут замуж за представителей Поднебесной. Однако явление, когда казахстанки связывают себя узами брака с иностранцами, не распространенное. Начиная с 2008 года, то есть за восемь лет, заключено только 77 браков с гражданами другой страны. Причем в этом списке всего один китаец.

Между тем в Казахстане реже женятся и чаще разводятся. На каждую сотню свадеб приходится в среднем 34 развода. Причем официально расторгают семейные отношения пары с брачным опытом до 10 лет. В основную категорию входят люди от 25 до 35 лет, то есть те, кто родился в 1980-е годы.

Основная причина расторжения брака классическая - “не сошлись характерами”. Далее идут бытовые, жилищные, материальные проблемы, связанные с рождением ребенка. Зачастую именно мужчины не готовы к новой роли отца, но на развод в таких случаях подают женщины. Еще одна причина разводов в Казахстане - родственники, которые вмешиваются в жизнь молодой семьи. Разрушаются семьи из-за пагубных привычек кого-то из супругов, проблем в интимной жизни и невозможности иметь детей. Немаловажная и актуальная в последнее время причина, поскольку о ней стали открыто говорить, - насилие в семье. В кризисные центры ежегодно обращается около 50 тысяч женщин, которых избивают мужья. Однако специалисты считают, что это лишь верхушка айсберга, поскольку у нас не принято выносить сор из избы.

Последствия разводов, увы, печальные. Прежде всего страдают дети, которые растут в неполной семье и в бедственных условиях, учитывая, что многие отцы не спешат платить алименты. Не забудем и про загруженность матерей, пытающихся обеспечить детей, что сказывается на воспитании.

Раньше, когда мужчина уходил, он оставлял квартиру бывшей жене и детям, сегодня при разводе каждый отстаивает свои меркантильные интересы, и таких “щедрых” бывших мужей все меньше.

Данную проблему давно решили в зарубежных странах с помощью брачного договора. Примечательно, что и в Казахстане это становится распространенной практикой, которая была законодательно закреплена в 1998 году. В первую очередь к ней обращаются люди с высоким уровнем достатка, а также те, кто повторно вступает в брак. В договоре могут быть предусмотрены права даже на несуществующую пока недвижимость, приобретаемую в будущем. Юристы уверены, что брачный договор не провоцирует развод, а в большинстве случаев, наоборот, удерживает от него. Однако многих смущает моральная сторона вопроса: как во время свадьбы можно думать о разделе имущества?

Однако пока мы лишь перенимаем опыт зарубежных стран, где брачный договор - повседневность. А между тем все больше казахстанцев и вовсе не хотят вступать в брак. Мужчины и женщины научились жить друг без друга. В свое время, чтобы решить проблему одиноких женщин, особенно тех, кто хочет родить, но считает, что у ребенка должен быть отец, депутаты предлагали законодательно разрешить многоженство. Они утверждали, что полигамные браки решат проблему рождаемости, абортов, незаконнорожденных и брошенных детей, также не будет покинутых стариков-родителей, и в целом это послужит профилактикой прелюбодейства. Но, похоже, страна пока не готова - ни морально, ни материально - к многоженству, по крайней мере, к закреплению такой нормы законодательно.

В топ-20 стран, лидирующих в мире по разводам, входят США, Швеция, постсоветские страны - Россия, Беларусь, Украина, Литва, мусульманское государство Иордания, Куба. Первое же место занимают Мальдивы. По статистике ООН, женщины там к 30 годам разводятся как минимум трижды. Примечательно, что именно эта страна является самым популярным местом для проведения медового месяца у молодоженов.

Астана