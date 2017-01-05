Рождаемость в стране растет, а вместе с этим - проблема охвата дошкольными учреждениями, что порождает другие побочные явления - начиная от низкого уровня социализации детей до снижения экономической активности наиболее трудоспособной части населения. Чиновники уже не первый год решают вопрос дефицита мест в детских садах, многие из которых были потеряны в период “оптимизации”, и сегодня расписываются в собственном бессилии. В очереди на получение места в детском саду сотни тысяч детей. Только в Астане в сутки очередь пополняется на 80-90 малышей. Поэтому без частных инвестиций здесь не обойтись. Однако бизнес слабо занимает эту нишу, и на то есть причины.

По результатам недавно проведенного конкурса в Астане из 10 проектов по системе государственно-частного партнерства разыграно только 6. Остальные не вызвали интереса у бизнесменов из-за дороговизны - стоимость проектов составила от 500 миллионов до одного миллиарда тенге. Понятное дело, предприниматели хотят отдачи. Сегодня в Казахстане размещается государственный образовательный заказ в частных детских садах, где оплату родители делят с государством. В настоящее время размещен госзаказ на 377,7 тысячи мест, и на эти цели из республиканского бюджета выделено 87,9 миллиарда тенге. В Министерстве образования и науки изучают вопрос по предоставлению предпринимателям, которые вложились в открытие детсадов, госзаказа не на один год, как это установлено бюджетным законодательством, а на более долгосрочный период. Это позволит увеличить объем частных инвестиций и даст гарантию стабильного дохода.

Однако предприниматели называют причины, почему не хотят идти в эту сферу. Им невыгодно строить большие детские сады, отвечающие всем правилам. Многие нормы и требования СанПиН являются непродуманными и нецелесообразными. Так, для медкабинетов в частных дошкольных организациях требуются лицензии и заключение договоров с близлежащими детскими поликлиниками. Но список требований для получения лицензии огромный, и их нереально выполнить. Детские поликлиники отказываются заключать договоры, поскольку им самим нужно получить лицензию. Вывоз и утилизацию перегоревших люминесцентных ламп должны проводить организации, которые имеют лицензии на данный вид деятельности. В областных центрах таких нет, не говоря уже о населенных пунктах помельче.

В соседней России разграничены СанПиН. Первые - для типовых объектов, вторые - для организаций, расположенных в приспособленных помещениях, третьи - для детсадов. Однако чиновники, переживая за здоровье детей, не могут пойти на послабления, констатируя, что сегодня в 25 квадратах и так наполняемость сократили до 25 детей. Причем в этих 25 квадратах мебель, шкафы для игрушек, посуда; дети там обедают, занимаются и спят. Дальнейшие сокращения, считают государственные мужи, не пойдут во благо. Предприниматели просят рассмотреть их предложения хотя бы в отношении малых детсадов, рассчитанных на 5-10 детей. Иначе проблема нехватки дошкольных организаций в Казахстане так и останется нерешенной.

Но государство, призывающее массы к демографическому росту, должно создавать необходимые условия, а не взваливать все на плечи частников. В некоторых зарубежных странах и вовсе нет понятия “детский сад”, там дети ходят с трех лет в младшую школу. В США, где никаких декретов не предусмотрено, а после родов можно сидеть дома максимум три месяца, при крупных компаниях есть так называемые “ясли”, куда родители, пребывая на работе, отдают свое чадо (с рождения до года-двух). В Японии все детсады частные. Среди них особое место занимают так называемые элитные, находящиеся под опекой престижных университетов. Если ребенок попадает в такой детский сад, его будущее можно считать обеспеченным: по достижении соответствующего возраста он переходит в университетскую школу, а оттуда без экзаменов поступает в университет.

Казахстан - социально-ориентированное государство, и у нас все еще советская система дошкольного образования - власти обязуются предоставить место в детском саду, а хватит ли мест - это уже другой вопрос. Чиновники признают, что собственными силами они не вытянут, но и на откуп бизнесменам не хотят отдавать. Но чтобы завлечь инвесторов, нужна “приманка”. По аналогии с альтернативными источниками энергии: в зарубежных странах тем предприятиям, которые их развивают и используют, власти предоставляют субсидии. Так и здесь, чтобы сделать детские сады привлекательной бизнес-идеей, необходимы определенные дотации, налоговые льготы и другие послабления. Скажем, предоставлять бесплатно земельные участки для строительства или обеспечивать их инженерными коммуникациями. Взамен инвестор должен получать от государства такую меру поддержки, как “гарантия потребления”, то есть постоянный поток детей. Необходимо также давать возможность предпринимателям зарабатывать, но не поднимая в разы оплату в детских садах, а за счет открытия дополнительных коммерческих групп или платных услуг (например, организовать кружок детского творчества). Но пока власти не готовы предоставить бизнесменам список широких льгот, нет и заинтересованности. Между тем, по прогнозам экспертов, высокий уровень рождаемости сохранится до конца 2017 года, а следующий пик ожидается в 2024 году, когда придет новое поколение репродуктивных, здоровых детей, рожденных в годы независимости.

В советское время Казахстан обладал самой лучшей в Центральной Азии системой дошкольного образования, которая охватывала 70 процентов детей до семи лет. В 1991 году в республике существовало 8743 детских сада, более половины (4868) которых была приватизирована, часть зданий была заброшена, они претерпели разрушения. В целом до 2000 года количество детских садов в республике уменьшилось до 1144. На 2009 год детскими дошкольными учреждениями было охвачено только 36,5 процента детей, а в очереди ожидали своего места 240 тысяч малышей, и только после этого сады начали возвращать в госсобственность.

Астана