ОТ БЕНДИ ДО ПУТЕВОК НА ОЛИМПИАДУ
Подробнее >>>
ДЛИННОШЕЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Туман у гор... События

В момент падения воздушного судна на жилые постройки возник пожар. Поэтому десятки людей госпитализированы с термическими травмами. По предварительным данным, самолет заходил на посадку в условиях ограниченной видимости, вызванной густым туманом


Эта безусловная трагедия в соседнем государстве вновь заставила говорить о проблемах, связанных с расположением аэропорта в Алматы. Прежде всего потому, что по аналогии подобное могло произойти и здесь. Тем более прецеденты были (о чем - ниже). Трасса, по которой заходят на посадку самолеты в аэропорт Алматы в восточном направлении, на большом протяжении лежит над жилой частью города - вдоль проспекта Рыскулова, затем над поселком Кулагер и далее. И, например, жители Мехпоселка, “пожарки” или пациенты 4-й горбольницы каждые четверть часа видят выпущенные шасси авиалайнеров. С такого расстояния можно рассмотреть даже лица. Самолеты летят низко, при этом создают шум. А если нужно сбросить излишки керосина, чтобы привести в норму посадочный вес?
Не место рассуждать, почему алматинцев так мало волнуют эти обстоятельства. Видимо, и шум, и керосин, и густонаселенные районы под глиссадой (посадочная траектория) - все в пределах неких международных норм. Во всяком случае, во многих городах Европы и мира аэропорты расположены в черте городов. Но там это исторически сложившаяся неизбежность. Аэропорт, который раньше стоял на окраине, со временем оказывался в черте города. А в Казахстане вопрос дефицита места не стоит так остро. Ни в одном из областных центров Казахстана аэропортов нет. Они расположены примерно в получасовой или часовой доступности. И это никак не влияет на интенсивность и качество перевозок. И везде в мире, если позволяет место, стремятся удалить аэродром - как источник опасности - от жилых массивов.
План развития воздушной гавани южной столицы в последний раз обсуждали сравнительно недавно. Чуть меньше года назад - в ходе совещания, которое 16 февраля президент проводил в Алматы. Собственно, он и поручил разработать соответствующий план. На что Асет Исекешев, занимавший тогда пост министра по инвестициям и развитию, доложил, что к текущему моменту в работе целых два варианта, направленных на развитие воздушного порта. Первый из озвученных - строительство нового аэропорта к северу от Алматы, в направлении Капшагайского водохранилища. Вариант состоятельный и многократно обоснованный. И на тот момент, по словам Исекешева, велся поиск инвесторов. Второй вариант - модернизация нынешнего аэропорта.
Первый вариант президент не отверг. Лишь отметил, причем совершенно справедливо, что строительство нового аэропорта - “слишком долгоиграющий вариант. Сейчас необходимо просчитать все моменты - пропускную способность, прогнозируемое количество пассажиров, средства, время - и найти оптимальный вариант”. И добавил, что проблему развития воздушной гавани решит еще один терминал.
Текущей ситуацией с собравшимися поделился и президент Международного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов. Он разъяснил, что сегодня не хватает рукавов для посадки и высадки пассажиров, а две действующие полосы нуждаются в реконструкции.
По итогам совещания глава государства поручил Министерству по инвестициям и развитию и акимату Алматы разработать план развития аэропорта.
Ранее, 5 мая 2015 года, на расширенном заседании правительства в Астане президент также говорил о необходимости открыть новый международный аэропорт Алматы.
По его мнению, “у Казахстана есть потенциал по увеличению транзита более чем в пять раз (...). Надо подумать о международном новом аэропорте под Алматы...”.
Вслед за этим бывший заместитель председателя комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Серик Мухтыбаев сообщил авторитетному казахстанскому деловому изданию, что рассматриваются несколько вариантов строительства аэропорта и у проекта имеются несколько потенциальных инвесторов.
Следует также вспомнить, что идея строительства алматинского аэропорта далеко за чертой города - не нова. Ее пытался продвигать Заманбек Нуркадилов, с 1997 по 2001 год руководивший Алматинской областью. Но тогда на подобный проект сложно было найти средства. Немалых инвестиций он может потребовать и сегодня. С той лишь разницей, что почти за два десятка лет, минувших с того времени, изменился и сам Казахстан, и его роль на экономической карте региона, и возможности республики аккумулировать средства на крупные международные проекты. Казахстан не менее пяти последних лет позиционирует себя как транспортный мост между Европой и Юго-Восточной Азией. Частью этого проекта уже стали и крупный морской хаб на берегу Каспийского моря, и разветвленная сеть современных трансграничных дорог под общей идеей Западная Европа - Западный Китай. К слову, не так давно построенная трасса Алматы - Капшагай - Талдыкорган как раз является частью этого большого проекта. Но вот беда: нынешний международный аэропорт Алматы “не заточен” на то, чтобы стать частью этого транспортного коридора. Он с пассажиропотоком в сегодняшнем своем виде уже не справляется, а в “высокий сезон” - и подавно. И как международный хаб для транзита грузов его можно рассматривать лишь теоретически. В том числе и потому, что места вокруг аэропорта, где можно было бы разместить таможенные терминалы и складские помещения, не так и много. И возможности собственно аэродромного хозяйства, то есть взлетно-посадочных полос, рулежек, перрона и других служб, - весьма ограниченны.
Представим, если бы новый аэропорт Алматы разместился где-то к северу от города - на равнинной части, где не так часты и плотны туманы и гораздо дольше периоды летной погоды. Новый степной аэропорт легко можно было бы связать и с новой автострадой, и с железной дорогой. По “железке” можно было бы запустить “аэроэкспресс” - электричку, которая бы курсировала между Алматы, Капшагаем и новым пассажирским терминалом. Попутно появление такого аэропорта способствовало бы развитию капшагайской курортной и игорной зоны. А нынешний аэропорт остался бы обслуживать, например, внутренние рейсы.
Рядом с алматинской воздушной гаванью (пока или уже) произошло несколько крупных трагических инцидентов с гибелью самолетов и людей.
4 января 1965 года при посадке потерпел катастрофу Ил-18Б “Аэрофлота” рейса Москва - Омск - Семипалатинск - Алма-Ата, в результате погибли 64 человека.
22 ноября 1966 года при взлете потерпел катастрофу Ил-18Б компании “Аэрофлот”, выполнявший рейс Алма-Ата - Семипалатинск - Омск - Москва, в результате чего погибли 2 человека.
13 января 1977 года при заходе на посадку потерпел катастрофу Ту-104А компании “Аэрофлот” рейса Хабаровск - Новосибирск - Алма-Ата, в результате чего погибли 90 человек.
8 июля 1980 года при взлете разбился Ту-154Б-2 “Аэрофлота” рейса Алма-Ата - Ростов-на-Дону - Симферополь. Это крупнейшая авиакатастрофа за всю историю Казахстана. Погибли 166 человек - все пассажиры и экипаж. Самолет разрушил два жилых барака и четыре жилых дома по улице Федосеева. На земле были ранены 9 человек, по счастью, там никто не погиб.
30 августа 1983 года потерпел катастрофу Ту-134А “Аэрофлота” рейса Казань - Алма-Ата. Самолет столкнулся с горой при попытке осуществить посадку в темное время суток. Погибли 90 человек.
29 января 2013 года самолет Bombardier CRJ-200 компании “SCAT”, выполнявший рейс DV760 из Кокшетау, потерпел крушение при заходе на посадку в условиях тумана на удалении 1,5 километра от торца ВПП. Погиб 21 человек - все, кто был на борту.
Все случаи, кроме одного, связаны с неблагоприятными погодными условиями.
Можно сказать, что алматинцы постоянно рискуют, в том числе на земле, в связи с близостью аэропорта. И вопрос о его переносе никогда не терял актуальности.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 286 раз Просмотров: 286 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Январь 2017 (82)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390