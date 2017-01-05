И сегодня многие, подчас даже независимо от вероисповедания, отправляются к крещенским иорданям - специально подготовленным водоемам или бассейнам, чтобы погрузиться в особую воду. Люди знают: вода в этот день непостижимым образом приобретает особые свойства и способна не только взбодрить, но и исцелить

А накануне, то есть в крещенский сочельник - в ночь со вчера на сегодня - в Вознесенском кафедральном соборе в Алматы митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил праздничную литургию, а затем вместе с другими иереями провел так называемый чин Великого освящения воды.

Пожалуй, впервые в этом году крещенские иордани - раздельные для мужчин и женщин - соорудили прямо в парке, на площади у Вознесенского собора - со стороны улицы Гоголя. Погружение в воду можно также совершить у Никольского собора на улице Байтурсынова, собора в честь Рождества Христова в поселке Акбулак, на традиционном месте в реке Большая Алматинка, на озере Сайран, у Богоявленского храма, у храма во имя святой великомученицы Параскевы Пятницы по улице Жансугурова. Опять же традиционно - у храма в честь иконы Божией Матери “Живоносный источник”, расположенного в окрестностях поселка Космос в Талгарском районе.

Основные купания уже прошли в минувшую ночь и продолжатся в светлое время суток даже 20 января.