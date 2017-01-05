Напомним, что гляциология - это наука о природных льдах. Она исследует ледники, снежный покров, снежники, наледи, речные, морские и подземные льды и связанные с ними опасные явления - снежные заносы на дорогах, снежные и ледовые лавины и внезапные подвижки ледников, ледниковые озера и связанные с ними гляциальные сели, снеговые нагрузки на перекрытия инженерных сооружений, деформации грунта при таянии вечной мерзлоты.

Поэтому данное соглашение, подписанное еще пять лет назад, должно будет вроде как способствовать развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, документ направлен на развитие региональных программ исследований по проблемам гляциологии, гидрологии и климатологии, решение проблем водной и продовольственной безопасности. А поскольку в Казахстане неоднократно за последние пару десятков лет поднимается вопрос как таяния ледников, так и якобы нехватки в будущем чистой питьевой воды не только в республике, но и в регионе, то и речь о создании такого центра поднималась неоднократно.

Масла в огонь подлила и информация, которая была озвучена на Всемирном съезде гляциологов в Алматы в 2006 году о том, что уже в конце этого века ледники Памира и Тянь-Шаня просто исчезнут. Это, в свою очередь, будет означать многократное увеличение температуры воздуха вплоть до показателей, почти несовместимых с жизнью. При этом эксперты особо выделили тот момент, что наиболее критическая ситуация сложится в горах Джунгарского Алатау, на границе Казахстана и Китая. Здесь ледники уже сегодня сокращаются с небывалой скоростью до 0,8 процента в год по площади и до одного процента по объему льда. Таяние ледников приводит к росту оползней и сходу селей.

Пока данная проблема изучается в Казахстане на уровне трех горных стационаров, расположенных в горах Тянь-Шаня. В то же время, по мнению ведущего научного сотрудника Института географии МОН РК Константина Макаревича, немалую роль при изучении могут сыграть атласы ледников, которых на сегодняшний день в Казахстане три. Самый главный и основной - атлас ледников Заилийского Алатау, где расположены самые большие по площади ледники, а значит, и запасы пресной воды.

Их изучением ученые-гляциологи занялись еще в начале ХХ века. Так, российский исследователь Сергей Дмитриев в 1902-1903 годах открыл и отснял в верховьях реки Малая Алма-Атинка Центральный туюксуйский ледник. А уже в 1931 году к изучению казахстанских ледников приступили местные краеведы, которые в течение пяти лет посетили истоки всех ледниковых рек северной части южного склона Заилийского Алатау.

Что касается дня сегодняшнего, то общая площадь 370 ледников центральной части Заилийского Алатау насчитывает пока еще 540 квадратных километров.

Всего же в Казахстане в настоящий момент существует 2724 ледника с общим объемом льда более 100 кубокилометров пресной воды. Самый известный из них - упомянутый Туюксу, который в последние два десятилетия уменьшился на километр. Эксперты подсчитали, что площадь вообще всех ледников в Центральной Азии по сравнению с 1957 годом сократилась на четверть. И особенно таяние ледников негативно сказывается, как можно заметить, на двух главных реках региона - Амударье и Сырдарье, от которых крайне зависимы небогатые влагой несколько республик региона, в том числе и Казахстан.

Так, согласно исследуемым данным, в Сырдарье водный сток за последние годы уменьшился на семь процентов. Неблагоприятно на процесс таяния ледников влияет и нерешенная Аральская проблема. Пыль от некогда полноводного озера распространяется далеко за его пределы (на расстояние в 500 километров) и оседает на ледниках, что тоже, оказывается, способствует их таянию. Критическая ситуация, таким образом, сложилась на леднике Гармо, который стал короче на целых семь километров. Но кроме всего прочего стремительному таянию способствует и вмешательство человека в местную экосистему.

При этом гляциологи считают, что, хотя управлять процессом таяния ледников практически невозможно, можно хотя бы смягчить его последствия. Для этого можно и нужно создавать водохранилища в горах, так называемые резервуары, которые способны были бы стать “подушкой безопасности” в случае серьезной засухи в регионе.

Добавим, что для Казахстана немаловажное значение имеют еще и подземные источники воды и льда, которые тесно связаны с надземными водными токами - Иртышом, Иле, Уралом, Сырдарьей, и которых сегодня на территории республики, согласно прогнозной оценке, существует около 90 кубокилометров. Из них разведано около 55, но пока только около 15 кубокилометров, по мнению ученых, пригодно для питьевого водоснабжения. Астана