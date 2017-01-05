“Суд удовлетворил ходатайство осужденного Серика Ахметова и в соответствии с Законом “Об амнистии в связи с 25-летием независимости” снизил срок наказания на одну четвертую часть, то есть на 1 год 7 месяцев и 11 дней”, - сообщил пресс-секретарь Абайского районного суда судья Ардак Жумашев. Это уже второе смягчение наказания для самого высокопоставленного казахстанского чиновника, отбывающего наказание по коррупционным статьям

Если вспомнить, что некоторое время назад суд уже удовлетворял ходатайство защиты Серика Ахметова о сокращении срока, обнаружим, что казахстанская Фемида в общем-то довольно отходчива. Особенно когда речь идет о состоятельных “трофеях” коррупционной войны. Напомним, по совокупности статей о присвоении или растрате вверенного чужого имущества (неоднократно), злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности 11 декабря 2015 года Серику Ахметову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в госорганах сроком на пять лет. Почти год до вынесения приговора Серик Ахметов провел под домашним арестом. Ему зачли этот срок из расчета два дня дома - один в заключении. Теперь, в связи с амнистией, минус еще полтора года с небольшим хвостиком. Ближе к половине же срока у любого примерного заключенного появляется возможность выйти по УДО - условно-досрочному освобождению. При таком раскладе сидеть Серику Ахметову осталось около трех лет.

Можно только порадоваться за него и других сограждан, в том числе и за тех, кто прежде попутал свой карман с государственным, а теперь раскаялся, встал на путь исправления и собирается выйти на свободу с чистой совестью. Удивляет лишь какая-то неприкрытая непоследовательность в объявленной программе борьбы с таким социальным злом, как коррупция. Вроде бы этому злу в новой редакции Уголовного кодекса уже уделили особый раздел и вынесли в него ряд статей. Но, видимо, так и не отнесли их состав к категории тяжких преступлений. Поскольку наказания по ним - штрафы (пусть и очень крупные) либо сроки, но не самые протяженные - до пяти-восьми лет. И то на условии повторно совершенных деяний. А кого из коррупционеров у нас могут поймать повторно, если у нас любой коррупционер, как правило, “первый раз” взял взяточку. Или “первый раз” увел государственные денежки из госзаказа. Поэтому у нас Фемида предпочитает, как в известном телевизионном эпосе, “понять и простить”. Тем более - гуманизация.

И вот теперь первые (из известных) плоды амнистии - тоже в рамках гуманизма, проявления доброй воли и доверия государства по отношению к гражданам, преступившим закон. Но если вспомнить, то, представляя проект амнистии и комментируя его как акт милосердия, надежды и прощения по отношению к соотечественникам, государство адресовало его социально уязвимой категории граждан - несовершеннолетним, беременным женщинам и женщинам с детьми, инвалидам, пожилым, а также тем, кто совершил малозначительные и не тяжкие уголовные правонарушения. К какой категории отнесли служители Фемиды персону Серика Ахметова, нам неведомо.

Тем более непонятно, почему к тяжким преступлениям относятся, к примеру, кража, грабеж, хулиганство при отягчающих обстоятельствах. А злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки и другие коррупционные преступления становятся тяжкими только в случае нанесения крупного ущерба. То есть в случае поимки коррупционеру дают возможность крупный ущерб снизить до незначительного - путем возврата хотя бы части похищенных средств. А там - ходатайства о снижении срока, амнистия (как ныне) и УДО. С одной стороны, гуманизм и доверие. С другой - можно воспринять как саботаж всех усилий государства по борьбе с коррупцией. Для чего же тогда принимали закон о противодействии коррупции, если сама правоприменительная практика будто сигналит коррупционеру: “Не все так мрачно! Здесь же не Китай”?!