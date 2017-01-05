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погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Газ против смога События

Первыми забили тревогу пользователи социальных сетей. Они выкладывали “апокалиптические” фото городских пейзажей, сравнивая главный город Казахстана с Пекином по уровню загрязнения воздуха. Многие жаловались, что тяжело дышать, от запаха гари болит голова, что он настолько едкий, что пропитывает верхнюю одежду и даже при закрытых форточках просачивается в квартиру. Столичные жители негодовали - какое ЭКСПО, какие “зеленые” технологии, когда в Астане творится такое?!


Сотрудники “Казгидромета” объяснили обеспокоенным, откуда появился смог. Причинами этого стали антициклон, практически безветренная погода, туман и влажность (91 процент). Ситуацию ухудшил угольный дым печного отопления частного сектора. Из-за того что ветра нет, перемешивания атмосферного воздуха не происходит. Согласно статистике департамента экологии по Астане, в настоящее время в столице 53 процента выбросов вредных веществ в атмосферу приходится на долю автотранспортных средств, 10 процентов - на частный сектор (печное отопление, частные котельные). Однако специалисты заверяют, что поводов для опасений нет: норма загрязнения атмосферного воздуха не превышена. При этом руководитель экологического союза “Табигат” Мэлс Елеусизов высказывался, что смог - явление само по себе уникальное в Астане, учитывая постоянные ветра в городе. По его мнению, последствия углекислого газа, из-за которого в том числе и образовался смог, пагубны для организма.
На всякий случай в акимате провели специальное заседание по вопросам экологической обстановки в городе. Как сообщил руководитель департамента экологии по г. Астане Министерства энергетики Абзал Егембердиев, в период штиля в воздухе ощущается концентрация жженого топлива, и это связано с тем, что одним из элементов распада сжигаемого твердого топлива является зольная пыль, или взвешенные частицы, которые более осязаемы для организма человека, нежели выхлопные газы автотранспорта. При этом удельные выбросы от автомобилей более чем в пять раз превышают выбросы от частного сектора. “По нашим наблюдениям, пиковые концентрации загрязняющих веществ при использовании твердого топлива наблюдаются в частных секторах, особенно в безветренную погоду, а учитывая, что они расположены по всему периметру столицы, фоновое рассеивание распределяется на большую часть Астаны”, - констатировал чиновник.
Аким Астаны Асет Исекешев поручил в кратчайшие сроки разработать комплексный план по улучшению экологической ситуации с учетом комплексных научных исследований, мониторинга состояния окружающей среды и мнения населения. “Поручаю в ближайшее время вынести этот вопрос на общественные слушания через совет по устойчивому развитию города. Необходимо утвердить новые качественные индикаторы состояния экологии и атмосферного воздуха, по которым будет проводиться постоянный мониторинг. Для этого будут проведены комплексные научные исследования”, - отметил градоначальник.
Во всех районах города будут установлены датчики мониторинга состояния атмосферного воздуха. В комплексный план войдет и ряд мероприятий по сокращению выбросов на ТЭЦ, в частном секторе и транспортных средств.
Но самая эффектная мера - газификация Астаны. Этот вопрос в настоящее время рассматривается в правительстве, и в ближайшее время намечено специальное совещание с участием отраслевого госоргана и компании “КазТрансГаз” по рассмотрению вариантов газификации. Напомним, в марте прошлого года Министерство энергетики сообщило, что процесс газификации столицы приостановлен. Оба рассматривавшихся ранее проекта - магистральный газопровод из Костанайского региона Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана и проект подключения к газопроводу Бейнеу - Бозой - Шымкент - Кызылорда - Жезказган - Темиртау - Астана - в конечном итоге были признаны труднореализуемыми и дорогостоящими. Предлагалось газифицировать Астану с помощью угольного метана. Также российская компания “Газпром” сообщала, что намерена провести российский газ в Астану и Алматы, а также на север Кыргызстана.
Астана

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Просмотрено: 1919 раз Просмотров: 1919 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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