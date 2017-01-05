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Взгляд Сергея Козлова События
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Нефть в обмен на предсказуемость
Когда вы читаете эти строки, то наверняка уже знаете, что именно в этот день состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Событие, так сказать, глобального масштаба. Оно будет транслироваться в прямом телеэфире на весь мир, и сотни миллионов людей на планете увидят нового главу администрации самой мощной на сегодняшний день мировой державы. Такова нынешняя реальность, как бы кто к ней ни относился.
Прогнозов, предположений, комментариев в эти дни такое множество, причем как у нас, так и в соседней России, что создается впечатление, будто от прихода этого Трампа целиком и полностью зависит все наше будущее.
Эти ожидания частично объяснимы, если учесть, что уверенность в победе на американских президентских выборах миссис Клинтон была почти стопроцентная и ожидания были соответствующие. А победил Трамп, и теперь остается только гадать - станет ли он и в самом деле реализовывать свои предвыборные обещания? Если да, то это будет, конечно, очень крутой поворот как во внутренней, так и во внешней американской политике.
Если же восстанут американские банковские, промышленные, политические группировки, которые поддерживали Клинтон, то Трампу придется несладко и реализация его намерений уж очень сильно будет под сомнением. Поэтому ситуация непредсказуема в самом классическом смысле любой непредсказуемости.
Ну а что же мы? Как этот Трамп может повлиять на американскую политику в отношении нашего региона и конкретно в отношении Казахстана? За истекшую четверть века в Вашингтоне администрации менялись с демократических на республиканские и наоборот. Всякое бывало. Но главное оставалось - интерес к нам американских нефтяных гигантов был неизменен. Как качали и продавали они нашу нефть, так и будут это делать и впредь. И от смены президента в Белом доме ничего не изменится.
Что касается политики, то Трампу, судя по его предвыборной позиции, меньше всего хочется вмешиваться в какие-то местные разборки по всему миру. Он больше хочет заниматься собственно Америкой, чем распространением демократии и толерантности по миру. Получится это у него или нет, сказать сегодня сложно.
Быть может, американцы, во всяком случае на официальном уровне, поумерят критику в наш адрес. Ну там - и в отношении нашей демократии и выборного процесса или состояния с прессой, но в целом эта политика “мягкой силы” не изменится. Потому что это не совсем политика, стратегия. И выработана она не Белым домом, а совсем другими институтами и структурами. А они от смены персонажей в Белом доме и даже в конгрессе своих приоритетов не меняют. Такова Америка.
Но говорить о том, что абсолютно ничегошеньки для нас при Трампе не изменится, наверное, нельзя. Изменится, конечно. Хотя бы на рынке природных ресурсов. Если, повторимся, новому президенту удастся претворить свои обещания в жизнь. К примеру, “спасти угольную отрасль” или “вернуть рабочие места в Америку”, либо “избавиться от чужой нефти”. Сейчас невозможно сказать, в какие цифры все эти намерения выльются, но в том, что они окажут серьезное влияние на мировую экономику, сомневаться не приходится.
Но вот что, на наш взгляд, интересно и на что как-то обращают мало внимания. Давайте как бы максимально сверху, что ли, посмотрим на два самых главных политических события минувшего года. На результаты голосования по выходу Великобритании из ЕС и на победу Дональда Трампа в Америке. Вы не видите связи между этими двумя голосованиями? Не видите сходства между теми, кто проголосовал на разных берегах Атлантики?
Это в основном те, кто меньше всего любит, так сказать, современный финансовый расклад. Когда мало кто в мире понимает, почему это, например, в условиях кризиса банки стремительно увеличивают свои активы, а самые богатые люди становятся еще богаче. А вот те, кто зарабатывает свой хлеб не финансовыми фокусами, а рутинным трудом, богаче отнюдь не становятся. Скорее наоборот.
Это не жители крупных городов и предместий, а обитатели мелких городков и селений. В том же Техасе за Трампа проголосовали в основном, так сказать, ковбои прерий, а вот люмпены Далласа или Хьюстона были целиком за Клинтон. В Британии весь Лондон был за ЕС, а вот, скажем, жители таких маленьких городков, как Гилфорд (сто километров от Лондона), - на 90 процентов против ЕС.
Вот этих-то избирателей меньше всего интересует, какая у нас с вами демократия, а почему их правительство тратит миллионы на войну за какую-то демократию в Сирии - их как раз очень даже интересует. И это, если честно, обнадеживает. Потому что и разговор с такими, как Трамп, может быть конкретным, а не расплывчатым. Вам нужна наша нефть? Отлично, но давайте так - не надо навязывать нам вашу демократию.
Мы как-нибудь сами...

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Просмотрено: 1914 раз Просмотров: 1914 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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