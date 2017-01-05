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Суворовцы Казахстана События

В книге об истории суворовских училищ о нем говорится как о самом молодом начальнике Генерального штаба среди своих коллег по организации Договора о коллективной безопасности. Он в буквальном смысле слова “сгорел” на службе, многое сделав в деле реорганизации Вооруженных сил Республики Казахстан
Речь идет о выпускнике Свердловского СВУ 1975 года генерал-лейтенанте Малике Мухамеджановиче Сапарове. Вскоре после назначения начальником комитета начальников штабов Вооруженных сил в мае 2003 года сердце генерала не выдержало. Он в буквальном смысле погиб на посту - на посту первого заместителя министра обороны.
Как и многие суворовцы, родился Малик Сапаров в семье фронтовика в поселке Кызыл-Ту Алма-Атинской области. По окончании Свердловского суворовского училища его ждала учеба в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище. Раньше его называли АВОКУ.
Молодой офицер-выпускник начал военную карьеру в Забайкальском военном округе. Будучи командиром взвода учебной роты, он быстро поднялся по служебной лестнице: командир роты мотострелкового полка, затем командир мотострелковой роты и начальник штаба мотострелкового батальона в Центральной группе войск.
В 1988 году Малик Мухамеджанович окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе.
После провозглашения независимости генерал принимал непосредственное участие в строительстве Вооруженных сил Казахстана. Карьера его складывалась удачно: в 1998 году был назначен заместителем командующего - начальником штаба Сил общего назначения ВС РК. С декабря 1999 года - первый заместитель начальника, а с октября 2001-го - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан - первый заместитель министра обороны РК.

От суворовца до начальника Генштаба
Те, кто знал генерала лично, вспоминают о нем с теплотой. Владимир Северный писал: “Ушел из жизни настоящий военный профи. Несмотря на высокий армейский чин, положение в обществе и массу других протокольных нюансов, начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Малик Сапаров никогда не козырял своими генеральскими лампасами.
Он никогда не возвышался над простыми смертными, не боролся под ковром, не строил подчиненным козни, а, наоборот, пресекал на корню малейшие штабные интриги. А уж если самому случалось выходить на “бой” с кем бы то ни было, отстаивать точку зрения и тащить на плечах тяжеленную военную ношу, то генерал Сапаров не закрывал забрало, не прятал голову в песок и никогда не показывал противнику спину. Он мог убеждать, мог приказывать, требовать, брать ответственность на себя. Мог пахать без продыха все 24 часа в сутки, мог быть щедрым и месяцами, разрабатывая стратегию и тактику действия войск, обходиться без сна и покоя. Малик Сапаров мог абсолютно все, кроме одного - быть бережливым и снисходительным по отношению к себе. Такого бешеного темпа, вероятно, не выдержало молодое сердце”.
Во время траурного митинга министр обороны РК Мухтар Алтынбаев зачитал перед собравшимися телеграмму от президента РК Нурсултана Назарбаева, в которой он выразил соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной генерал-лейтенанта Малика Сапарова.
Предали земле останки военачальника там же, где он и родился, - в селе Кызыл-Ту Талгарского района Алматинской области.

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Просмотрено: 1911 раз Просмотров: 1911 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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