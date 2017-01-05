Сегодня сфера казахстанского кино регулируется всего шестью статьями Закона “О культуре”, причем в отрасли нет четкого понятийного аппарата. Отсутствуют нормы, раскрывающие все аспекты взаимодействия с участниками процесса производства, проката, дистрибуции кинопродукции, хранения и тиражирования уникальных киноколлекций прошлых лет и их оцифровки. И это только малая часть проблем, присутствующая в киноведческой отрасли, которой тесно и вплотную решило заняться министерство, для чего разработало проект развития кинематографии до 2050 года. Вот только будут ли вноситься в нее коррективы, соответствующие времени, глава культурного и спортивного ведомства Арыстанбек Мухамедиулы не упомянул.

Тем более что в Казахстане сегодня в отличие от советского времени действуют 35 организаций, которые занимаются производством кино и выпускают, согласно отчету, более 250 картин в год. Однако это вряд ли может считаться показателем, приближенным не то что к мировому уровню, но хотя бы к киноиндустрии, которая сегодня развивается в соседних государствах, в частности в той же России.

Дело в том, что сборы всех кинотеатров страны хоть и превышают 10 миллиардов тенге (данные 2016 года), но прокат картин казахстанского производства в них составляет не более семи процентов. В то же время министерство в рамках производства национальных фильмов за последние три года выпустило более 100 фильмов, в производстве находится еще 40. Однако кто видел или хотя бы помнит эти фильмы (три года - срок небольшой), данные привести оказалось затруднительно. Несмотря на два момента.

Да, чиновники ссылаются на несколько фильмов, имеющих кассовый успех, но их можно пересчитать по пальцам. Причем один из них “28 панфиловцев” - это совместное кинопроизводство Казахстана и России. Кстати, деньги на него начали собирать, как говорится, всем миром, и когда почти 35 тысяч человек внесли в производство эпопеи свои кровные, только тогда правительства обеих стран вспомнили, что можно как-то вроде и помочь, тем более что тема-то актуальная. Бюджет фильма составил 750 миллионов тенге, тогда как прокат оправдал себя цифрой в три раза большей.

С другой стороны, участники отечественной киноиндустрии до сих пор не отвыкли от государственной поддержки, хотя это в корне неправильно. Ведь во всем мире кино - это бизнес, который не только показывает и отражает жизненные перипетии времени, но и обязан заинтересовать, увлечь, создать такую атмосферу, чтобы о том или ином фильме вспоминали спустя многие годы. Здесь хотелось бы привести слова зарубежного киноэксперта, ведущего специалиста по кинематографу стран Центральной и Восточной Европы Жоэля Шапрона, который поделился своим мнением с “НП”, считая, что в успешном развитии французского кино существенную роль сыграло создание новых принципов и механизмов финансирования. “Сегодня Министерство культуры Франции не финансирует отечественное кино вообще. Мы живем параллельно государственному бюджету, боремся за разнообразие в кино, также для нас важен экспорт, в котором мы ценим разнообразие”, - заявил он.

Однако наши деятели искусства от киноиндустрии сетуют на то, что вот, дескать, в советское время именно государство спонсировало производство кинолент, поэтому они и получались таковыми, что именно их, спустя десятилетия, показывают по ТВ по большим праздникам. О тех же работах, что создаются в наши дни и тоже, заметим, довольно часто на государственные деньги, никто и не слышал. Количество прокатного кино и идущего на него зрителя, как уже упоминалось выше, говорит само за себя. Астана