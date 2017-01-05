Когда 10 лет назад принимался Экологический кодекс РК, ожидалось, что экологическое законодательство, которого на тот момент практически не было, не только появится и начнет работать, но и позволит “сблизить” правовые вопросы, касающиеся окружающей среды, с нормами ЕС и даже международными экологическими стандартами.

Но ожидания оказались напрасными, хотя чиновники от природы и обязались проработать множество аспектов экологического права, особенно международного. Снова поторопились, внеся на рассмотрение мажилиса парламента РК проект Экокодекса в июне 2006 года, который спустя полгода уже был принят. Получалась та же самая история, что и в 1997 году, когда в результате недоработок и непонятностей с нормативно-правовыми актами законодательство, касающееся вопросов экологии, лишь, по меткому выражению одного из экспертов, “создало дымовую завесу, прикрывающую правовой хаос, царивший в стране”.

С тех пор на протяжении десятка лет Экологический кодекс более полусотни раз подвергался изменениям, в него вносились мало кому понятные дополнения, причем некоторые из них порой напрочь парализовывали работу уполномоченных органов по охране природы и окружающей среды. Достаточно сказать, что и само министерство не единожды претерпевало реорганизацию. Причем отделы экологии и охраны окружающей среды оказывались в разных ведомствах, что и без того создавало путаницу в разграничении прав и полномочий. До сих пор департамент экологии находится в Министерстве энергетики РК, что, естественно, не может отразить всю проблематику, связанную с защитой окружающей среды.

Да и каким образом ведомство, заинтересованное в производстве и продаже той же энергии, может соблюдать в полной мере законы, которые, по большому счету, ограничивают его деятельность теми же квотами и т.п.

Впрочем, и без того буквально сразу после принятия экологических норм в 2006 году очередными поправками был аннулирован пункт № 13 статьи № 17, который ратовал за то, чтобы “уполномоченный орган в области охраны окружающей среды осуществлял контроль за деятельностью местных исполнительных органов по проведению государственной экологической экспертизы с правом отзыва и аннулирования ее в случае нарушения экологического законодательства”. То есть в данном случае пробивалась немалая брешь даже просто в функциях наблюдения за местными исполнительными органами, нарекания на работу которых не утихают до сих пор.

Значит, кому-то было выгодно “развязать руки” местным исполнительным органам с тем, чтобы ослабить контроль за их возможной противоправной деятельностью. И последствия не заставили себя ждать - незаконная вырубка пихтовых лесов в ВКО, незаконная рубка и торговля саксауловыми посадками в Южном Казахстане, участившиеся случаи браконьерства в Костанайской области.

Таким же образом была “улучшена” и статья № 47, которая разделяла полномочия при проведении государственной экологической экспертизы. Что позволило региональным акиматам выступать и заказчиками проектов, касающихся проведения экологической экспертизы, и утверждать их. Ситуация обострилась, когда местные исполнительные органы замахнулись на проведение экологических экспертиз на территории национальных парков, которые по юрисдикции относились к республиканскому подчинению и никоим образом не имели никакого отношения к региональным властям.

При этом любопытно, что в ныне действующем Экологическом кодексе до сих пор не совсем ясно, кто и каким образом должен проводить эту самую экспертизу, тем более для объектов, что находятся под действием международных конвенций.

То есть эти поправки, грубо говоря, просто способствовали ослаблению функций Министерства охраны окружающей среды, распылению его функций, что и привело к его ликвидации в 2014 году.

Сегодня, повторим, функции этого ведомства просто разбросаны между многими министерствами, в том числе и МЭ РК, которому достались основные полномочия. Что не может не звучать как насмешка. Те же из экологов, экспертов и даже чиновников, кто все-таки понимает, чем это может грозить и что уже происходит в республике, не устают в один голос утверждать, что стране необходимо отдельное ведомство, которое взяло бы на себя реальные функции окружающей среды, особенно в том, что касается водных ресурсов и охраны лесного и животного мира.

Потому что спустя 10 лет проблемы экологии и охраны окружающей среды в стране “благодаря” очень выгодным для кого-то положениям Экокодекса, а может, безалаберности или тому и другому вместе, только усугубляются. Загрязнение воздуха, браконьерская вырубка деревьев, точечная застройка, неконтролируемое загрязнение рек, несанкционированные свалки, несоблюдение режима санитарно-защитных зон промышленных предприятий, игнорирование мнения общественности, сокрытие экологической информации и предоставление ложных сведений государственными органами - лишь малая часть проблем... Астана