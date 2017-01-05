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Тест перед Универсиадой События / Спорт

В гигантском слаломе у мужчин лучшее время в обеих попытках показал Захар Кучин из Риддера, вторым стал Александр Костров, а третье время показал Алексей Сысоев.

“В данных тестовых соревнованиях принимают участие все спортсмены, которые будут выступать на Универсиаде в Алматы, - сказал старший тренер мужской сборной Казахстана по горнолыжному спорту Даулет Богуспаев. - У мужчин мы ждали победы от Захара Кучина, так как гигантский слалом - его дисциплина. Проверили и остальных ребят, они заняли места в том порядке, в котором мы планировали. Состояние трассы и организация - все прошло хорошо”.
У женщин лучшее время показала Екатерина Карпова, выигравшая сотые доли секунды у Марии Григоровой. Третье место досталось Екатерине Коваленко.
“У нас идет серьезная подготовка к Универсиаде, по две тренировки в день без выходных, - поделилась победительница гигантского слалома Екатерина Карпова. - То, что мы будем выступать в родной стране, в городе, где катаешься всю жизнь, где знаешь каждую гору и трассу, - дает большую поддержку. Могу дать гарантии, что не буду волноваться. Надеемся на хороший результат”.
В женском слаломе лучший результат на счету алматинки Марии Григоровой. Второе место досталось Арине Орловой из Ридддера, а замкнула тройку лидеров еще одна представительница Алматы - Виктория Коваленко.
У мужчин за победу боролись 18 спортсменов, но завершить обе попытки успешно смогли лишь восемь участников. Сильнейшим в слаломе оказался Мартин Хубер, опередивший Александра Кострова и Сергея Данова.
Казахстан на Универсиаде в Алматы в горнолыжном спорте представят Мартин Хубер, Сергей Данов, Захар Кучин, Александр Костров, Алексей Сысоев, Екатерина Карпова и Мария Григорова.
Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 43 раз Просмотров: 43 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:30 Напечатать Комментарии (0)
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