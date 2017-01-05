Астанинский процесс, являющийся частью Женевского переговорного процесса, посадил за стол переговоров представителей как сирийских противоборствующих сил, так и стран - участниц процесса: России, Ирана и Турции. США, как сторона заинтересованная, но не особо активная в переговорах, представлены, послом США в РК Джорджем Кроллом. Последний - дипломат опытный, но все же не обладает столь высоким уровнем, чтобы вести диалог от имени Белого дома. А потому его участие - как наблюдателя.

Кроме того, в Астану прибыл спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Остальные стороны представлены активнее: от России - специальный представитель президента РФ по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев, главы турецкой и иранской делегации - заместители министров иностранных дел этих государств Седад Онал и Хусейн Ансари.

Сирийская сторона представлена максимально полно.

Правительство Сирии возглавляет постоянный представитель при ООН Башар Аль-Джафари. Также в делегацию входят: Ахмед Арноус - советник министра иностранных дел, Риад Хаддад - посол в России, Ахмед аль-Кузбари - парламентарий и юрист, представители дипломатического ведомства Хайдар Али Ахмед, Осама Али, Амджад Еисса.

Представители вооруженной оппозиции: группировка “Армия ислама” - глава делегации Мохаммед Аллоуш, группировка “Файлак аль-Шам/Фатех Халаб” - Яссер Абдеррахим, группировка “Бригада мучеников ислама/Дарайя” - Саид Некраш, группировка “Фронт Левант” - Хоссам Яссин, группировка “Фастаким” - Мустафа Бироу, группировка “Армия ислама” - Ямен Толджу, группировка “Файлак аль-Шам” - Мондер Сейрас, группировка “Отряд Султана Мурада” - Ахмед Султан, группировка “Сукор аль-Шам” - Мамоун Хадж Мустафа. Кроме того, на встречу в Астане прибыли и представители политической оппозиции Сирии: Абдельхаким Башар, Надир аль-Хаким, Нассер аль-Харири, Осама Абу Зейд, Яхиа аль-Ариди, Хишам Марва, Халед Шехабеддин, Аммар Тебаб.

Предварительные консультации начались в Астане еще накануне. Важным их достижением (а длились они пять часов) стало то, что, по словам советника сирийского Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхьи аль-Ариди, представители оппозиции согласились на переговоры с правительством Сирии, не дожидаясь выполнения главного условия - отставки Башара Асада. Впрочем, вооруженная оппозиция пока не имеет общей позиции. Каждая группировка намерена отстаивать собственную позицию. Объединяет их одно: как сообщал ранее представитель одной из групп повстанцев, входящих в Свободную сирийскую армию, главной темой переговоров для них будет вопрос перемирия и постоянные его нарушения режимом президента Башара Асада. Представитель группировки “Общество Фастаким Кама Умирта” Закария Малахифи незадолго до начала Астанинского процесса заявил, что темой переговоров в Казахстане для большинства групп повстанцев станут вопросы “прекращения огня, гуманитарной помощи, освобождения пленных”.

Но о разногласиях в рядах вооруженных группировок говорит тот нюанс, что до последнего момента не было известно, как будет выглядеть рассадка в основном зале переговоров и согласится ли сирийская оппозиция, в принципе, сесть за один стол с представителями официальных властей.

Оказалось, что не согласилась.

Несмотря на то, что во время официальной, “протокольной”, части начала встречи все участники процесса сели за один стол, затем, как просачивалась информация из кулуаров, все стороны разошлись по разным залам столичного отеля Риксос. Переговорщики же ходили из зала в зал, выслушивая позиции и пытаясь найти обоюдоприемлемый сценарий. Причем, по все тем же слухам, представители правительства Сирии не хотели видеть в качестве переговорщиков представителей Турции, оппозиция же выступала категорическим противником иранской стороны. Единственные переговорщики, которые имели возможность заходить в оба зала, - российская делегация.

Но на встречу в Астане стороны возлагают большие надежды. Положительным является уже сам факт переговоров не стран, заинтересованных в урегулировании сирийского конфликта, а встреча самих участников конфликта - правительственных и вооруженных оппозиционных сил. Обе стороны намерены приложить максимум усилий (то есть сами готовы пойти на уступки) в достижении прекращения огня. И площадка Астаны для этого может быть отличным местом. В первую очередь потому, что Казахстан давно имеет имидж страны, выступающей за мирное урегулирование любых конфликтов, предлагая свою территорию как площадку для переговоров. При этом сами казахстанские власти предпочитают дистанцироваться от переговоров, обеспечивая лишь “комфортные условия”.

Об этом, к слову, сказал и глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов: “Мы готовы оказать любую помощь и содействие своим партнерам. Мы являемся гарантом этой встречи... Предоставляем вам платформу и условия для переговоров... Если у вас будут любые нужды и потребности, контактируйте со мной, с любым из представителей казахстанского правительства... Мы должны использовать эту возможность, чтобы обеспечить прорыв, который заслужил сирийский народ”.

К слову, Астана уже принимала на своей территории представителей Сирии. В 2015 году сюда дважды приезжали переговорщики от различных сирийских оппозиционных групп.

Освещать переговоры в Астану приехали представители 389 зарубежных СМИ и 120 казахстанских. Как сказал вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко, на его памяти “это второй показатель по количеству зарубежных СМИ после саммита ОБСЕ”.

Впрочем, сама встреча проходит закрытой для прессы.

В проекте коммюнике по итогам Астанинского процесса зафиксированы намерения России, Ирана и Турции совместно бороться против террористов из ДИМШ и “Джебхат ан-Нусра”.

В проекте документа также говорится о том, что три государства-гаранта приветствуют размежевание террористов и группировок вооруженной оппозиции. А также о намерении стран создать трехсторонний механизм мониторинга за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Москва, Анкара и Тегеран настаивают на возобновлении переговоров по Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

При этом страны-гаранты обязуются поддерживать правительство Сирии и оппозицию на встрече в Женеве под эгидой ООН 8 февраля, а также оказывать содействие вооруженным оппозиционным группам, которые стремятся принять участие в этих переговорах.

Об этом стало известно после переговоров представителей трех государств в узком составе (без участия представителей делегаций сирийского правительства и сирийской оппозиции).

Астана

Фото Радмира Фахрутдинова