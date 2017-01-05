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Трудный выбор События

Подростковый период считается вообще самым сложным во всей жизни человека. И вопрос выбора профессии в 14-16 лет приобретает существенные масштабы. Многие подростки еще не чувствуют, что выросли, а решение требуется принять совсем скоро. И в силу подросткового максимализма им кажется, что это будет выбор на всю оставшуюся жизнь.
Если дети собираются идти по стопам родителей или твердо решили еще в 10-летнем возрасте стать биологом, шахматистом, то они чувствуют себя очень комфортно. Для таких школьников вопросы “куда поступать” или “какие предметы сдавать по ЕНТ” уже закрыты.
Специалисты отмечают, что у подростков, которые уже выбрали будущее врача, учителя или банкира, повышается уверенность в себе. Такие ребята знают, кто они, и у них высокая мотивация к учебе. Родителям не приходится уговаривать выполнять домашние задания, так как подростки сами увлеченно изучают строение черепа или готовятся к олимпиадам.
Наша визави Анастасия Коньшина из своего опыта знает, что подросткам выбрать будущую профессию достаточно сложно по нескольким причинам. Во-первых, многие из них утверждают, что им ничего не интересно. Современные тинейджеры предпочитают социальные сети, компьютерные игры и свои компании, поэтому на другое не остается ни времени, ни желания. Привнести новшества в их жизнь родителям непросто - для этого нужны огромные затраты энергии, ресурсов и желания, которых у родителей нет. Получается замкнутый круг. Ответ “Отстаньте, я потом решу” объясняются тем, что ничего не хочет тот, кто не верит, что у него получится. Подростковое “ничего не хочу” - это защита от боли, которую может принести неудачный выбор. Если понять, что блокирует желания подростка развиваться, то проблема выбора профессии разрешится.
Во-вторых, современные дети интересуются слишком многим. Спортивная секция, увлечение фотографией, а еще мечта в кино сниматься - таким детям скучать некогда. Однако нет никакой гарантии, что через год интересы не поменяются, а впрок учить все предметы подряд способны далеко не все.
Таким детям непросто найти дело жизни, но зато оно точно будет нестандартным и очень увлекательным. К примеру, если ребенок интересуется спортом и медициной, то можно сориентировать его на профессию спортивного врача.
Кроме того, подростки еще не знают своих способностей и особенностей. Понятно, что яркие таланты говорят сами за себя, но не у всех школьников впечатляющие успехи в спорте или программировании, пении или химии. Кроме того, пятерки по школьным предметам не выявляют всех способностей. А если ребенок к тому же отличается от родителей, то они не смогут оценить его в полной мере.
И еще совет родителям - различные способности и особенности ребенка нужно не оценивать, а радоваться им. Если ребенок занимается спортом, то вовсе необязательно стремиться к чемпионскому званию. Не стоит укорять детей за 2-е или 3-е место на соревнованиях, иначе у них появляются страхи и неуверенность в себе. Признавая любые способности и отличия своего ребенка, мы даем ему благословение пользоваться ими и развивать их.

Выбор вслепую?
Нынешние дети мало знают о профессиях. Раньше в школах проводили классные часы и приглашали родителей, чтобы они рассказали о своей интересной работе. Сейчас этого не хватает, как и походов всем классом на предприятие или учреждение, где работают папы и мамы учеников. Современные дети могут назвать организацию и/или профессию родителей, но не больше, поэтому они такими незнайками приходят в старшие классы. Пока в казахстанских гимназиях детей не готовят к осознанному выбору профессии, именно поэтому МОН РК объявил, что во всех общеобразовательных школах, а также вузах и колледжах появятся кабинеты профориентации.
Наши СМИ мало заняты знакомством подростков с профессиями. Да, бывает, что резко возрастает интерес к той или иной профессии очень обаятельных героев кинофильмов, но это дело случая. Иногда наши и зарубежные вузы проводят свои презентации, но это, пожалуй, и все.
Что с этим делать родителям? Просто помогать детям знакомиться с профессиями. И чем шире круг известных профессий, тем выше шансы, что подросткам удастся найти для себя что-то подходящее.
Еще одна причина в том, что подростки не уверены в себе и боятся сделать выбор. Даже в том случае, когда есть определенные желания, сделать окончательный выбор бывает трудно. Сейчас у них школа, семья, друзья, а после выбора профессии наступит другая жизнь и появится другое окружение. А вдруг это не его? Как тогда сложится жизнь? Такие мысли будоражат подростков.
Но эти сомнения можно устранить, если объяснить ребенку, что поменять профессию и приобрести новую вполне возможно. Поэтому выбирать нужно то дело, которое нравится, соответствует его способностям и полезно обществу. Никто заранее не может знать, как сложится жизнь, но при этом стоит верить в лучшее и быть реалистом. К примеру, некоторые идут в программисты или в юристы без особых на то способностей. Но одни живут в этой профессии безбедно, а другим она не приносит успеха. Делая выбор, мы направляем жизнь в определенное русло. Однако мы сможем также его изменить при желании - люди так поступают постоянно.
И последняя причина в том, что у подростков завышенные ожидания от профессии. У многих детей представления о работе и жизни зачастую складываются под воздействием кино, соцсетей и СМИ. Поэтому подростки от профессии ждут, что она обеспечит миллионные гонорары и отпуск на личной яхте. Такой инфантильный взгляд на жизнь формирует общество потребления. К слову, представители старшего поколения говорят, что если у детей приоритеты смещены в сторону красивой жизни, то работать они вряд ли захотят.
Родители должны помочь детям выстроить баланс “брать - давать”. Стремиться к высотам нужно, но для этого самому придется прикладывать усилия. При этом в жизни возможны периоды безденежья, и это нормально. Сначала стоит научиться вкладывать силы, энергию, время, в том числе и в освоение профессии. Им нужно выбрать такую профессию, которая принесет и радость, и деньги. Главное - правильно расставить приоритеты.
Как видим, вопрос выбора профессии непрост. Поддерживайте ребенка в этот сложный период. Уделите время и внимание, чтобы сделать его вместе. Поверьте, он сохранит чувство благодарности вам за это на всю жизнь. А вы сможете сблизиться с ним, прикоснуться к его будущей, уже взрослой, жизни.

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Просмотрено: 1533 раз Просмотров: 1533 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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