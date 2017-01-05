Президент напомнил, что Казахстан стал первым государством в СНГ, которое принимает зимние студенческие игры. “Мировых соревнований такого масштаба Казахстан еще не проводил. Не каждое государство может себе это позволить, как известно, но выбран был Казахстан. Я уверен, мы с честью подготовились и с честью проведем эти соревнования”, - сказал Нурсултан Назарбаев. И пожелал 168 членам казахстанской сборной удачи в борьбе за медали.

Первым факелоносцем, который был удостоен чести пронести огонь, стал защитник астанинского “Барыса” и член сборной Казахстана на предстоящих играх Мадияр Ибраимбеков. Он же повезет огонь на открытие Универсиады. В олимпийском, точнее, универсиадском марафоне в столице огонь пронесли: олимпийский чемпион 31-х летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро боксер Данияр Елеусинов, серебряный призер 31-х летних Олимпийских игр боксер Василий Левит, серебряный призер чемпионата мира 2015 года тяжелоатлет Алибек Наурызбайҹлы, чемпионка мира по джиу-джитсу в Абу-Даби 2016 года Молдир Мекенбаева. Помимо спортсменов огонь 28-й зимней Универсиады по улицам столицы пронесла и известная казахстанская шахматистка, чемпионка мира до 18 лет Динара Садуакасова. Всего с факелом по улицам столицы пробежали 60 человек.

Факелоносцам предстояло не просто преодолеть 12 километров по улицам Астаны, но и противостоять штормовому ветру и метели: в среду ветер в городе достигал 58 километров в час, а из-за метели даже отменили занятия для детей 1-9-х классов.

Столичный марафон завершился на площади перед акиматом города, где огонь поместили в специальную колбу и на самолете отправили в Алматы. Отсюда он начал свое пятидневное путешествие по всем регионам страны, в каждом из которых зажжется собственная чаша Универсиады. Тысяча факелоносцев пронесут спортивный огонь по улицам казахстанских городов, а 16 самых выдающихся представителей всех регионов страны примут участие в торжественной церемонии зарождения огня во время открытия Универсиады в Алматы.

Главная чаша будет установлена у ледового дворца “Алматы Арена”.

Фото Радмира Фахрутдинова

Астана