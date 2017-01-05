В среду вечером Нурсултан Назарбаев выступил по ТВ со специальным обращением, рассказав, что “президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству” и что “сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства”. В словах Назарбаева было обещание “сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне”, а именно - повысить роль парламента в формировании правительства и увеличить ответственность Кабмина.

“Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства. Исходя из этого будет закономерным, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не президентом, как это было раньше”.

Кроме того, после реформы парламент двумя третями голосов палаты может обратиться к президенту с просьбой уволить любого министра. И глава государства уже не сможет отказать (в действующей редакции Конституции написано, что президент может отклонить такое обращение).

Что касается отношений центральной и местной власти, президент по-прежнему будет назначать акимов областей, городов республиканского значения и столицы, но теперь - после согласия маслихатов. Освобождать же акимов от должности президент вправе “по своему усмотрению”.

В общем, как сказал Громов, предложенные изменения в Конституцию “носят характер упорядочивания полномочий”: “Те полномочия, которые президент передает, наоборот, способствуют тому, чтобы правительство на себя брало большую ответственность и, соответственно, могло принять необходимые меры, не оглядываясь на президента все время”.

Но вернемся к вопросу о том, как же будут обсуждаться предложенные изменения в Конституцию.

Экспертное обсуждение поправок уже началось: политологи выступают с разных площадок: одни - “высоко оценивая”, другие - “скептически рассматривая”. А дальнейшее обсуждение будет носить вид дискуссий с юридическим сообществом и независимыми организациями. И именно их мнение потом обобщит рабочая группа. То есть мнение подавляющего числа электората узкие обсуждающие группы вряд ли услышат. Но ведь они не есть народ.

Так как же вовлечь широкие массы в столь важный процесс? Метод, в общем-то, один: всенародный референдум, когда граждане могли бы лично поставить галочку напротив “за” или “против”. Но, как сообщил Громов, “речь о референдуме на сегодня не стоит”.

Впрочем, тут есть важная оговорка - на сегодня...

Кстати, вместе с многочисленными поправками темы перераспределения монополий предложена еще одна, казалось бы, к повестке дня отношение совсем не имеющая - изменение в конституционную норму о праве собственности. Именно на нее обратила внимание политолог, эксперт КИСИ Мадина Нургалиева. “Теперь “каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество”, а не только “граждане Казахстана”, как написано в действующей редакции Конституции. “Нет детализации по гражданской принадлежности”, - отметила политолог.

Заметьте, любое имущество - будь то квартира или участок земли. И у многих казахстанцев может возникнуть резонное предположение, что теперь иностранец также может купить землю и будет под защитой Конституции. Впрочем, уточнение “законно приобретенное имущество” говорит не просто о том, что эта земля или иная собственность должна быть приобретена некоррупционным путем”. Если законом разрешено покупать землю иностранцам в собственность, то он, купив, будет под защитой Конституции. Если такой нормы в законах страны нет, Конституция на него не распространяется.

Вот такая интересная норма главного закона страны.

В общем, населению есть о чем подумать и что пообсуждать. Пока между собой.

Астана Фото Радмира Фахрутдинова