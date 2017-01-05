Запас устойчивости

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду вечером сообщил, что подписал указ о вынесении на референдум проекта реформы власти. “Основная суть: президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству”, - объяснил Назарбаев, пообещав передать около 40 своих полномочий.

Для президента приоритетом станут стратегические функции, пояснил Назарбаев, глава государства будет играть роль верховного арбитра между ветвями власти. Кроме того, он “сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности”.

“Все это повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями”, - отметил Назарбаев. По его словам, больше не актуально издавать президентские указы, имеющие силу закона.

Итак, как отмечает большинство аналитиков, суть реформы - в демократизации нашей политической системы, при этом роль правительства и парламента значительно усилится, как пообещал глава государства. Также планируется усилить роль парламента в формировании Кабинета министров.

Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства. Исходя из этого будет закономерным, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не президентом, как это было раньше. Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной.

Чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие балансы и противовесы, сказал он. Предлагаемая программа, по мнению главы государства, позволит создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед, даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы.

“Раскладывать” всю программу преобразований, изложенную президентом Назарбаевым, мы, конечно же, не станем. Это уже делают политологи и прочие, так сказать, аналитики и эксперты. Хотим лишь заметить, что изложенное главой государства в минувшую среду было давно ожидаемым. Потому что эти преобразования уже назрели.

Нет такой политической системы, которая оставалась бы неизменной длительное время. Причем понятие “длительное время” для каждой страны или для каждого общества разное. Для одних это время измеряется годами или десятилетиями, для других - веками.

Для сравнения скажем лишь, что в своей основе политическая система, процедура передачи власти или ее преобразований в такой стране, как США, практически не меняется со дня основания этой страны. Это не хорошо и не плохо, это данность. Хотя в американском обществе уже очень давно звучат настойчивые требования не только систему, но и базовые политические принципы страны подвергнуть реформированию.

А вот, скажем, у соседей США в этой части света, у стран Латинской Америки, политические системы, мягко говоря, претерпевают изменения регулярно, не выдерживая даже минимальных по историческим меркам сроков. Под историческими сроками мы подразумеваем хотя бы пару поколений граждан, которые бы выросли и сформировались в условиях предсказуемой политической и экономической стабильности.

А что же мы? Какие сроки оптимальны для нашей страны?

Нам еще сложнее. Потому что та политическая реальность, в которой мы с вами живем, - это созданное четверть века назад. Для жизни человека это срок огромный. Для жизни страны и общества - короткий. В любом отношении.

Нурсултан Назарбаев всегда был первопроходцем. Именно этим можно объяснить и его максимализм в некоторых вопросах, и его категоричность, скажем, в отношении сохранения политической стабильности. И даже его политические противники и критики не могут отрицать того, что эта пресловутая стабильность была достигнута и стала одним из главных факторов становления и развития страны в течение четверти века.

Но времена меняются. Причем неумолимо. И все меняется вокруг, а не только внутри нас. Изменились и страна, и мир. Меняются и принципы сохранения этой стабильности. И ожидаемые реформы, похоже, становятся реальностью. И, к счастью, эти преобразования будут происходить под руководством самого президента.

Потому что такие масштабные изменения должны быть “освящены” авторитетом первого президента. Хотя бы потому, что институт президентства у нас единственный политический институт, который пользуется доверием населения.

И наконец. Превращение Казахстана в президентско-парламентскую республику станет шагом и к сохранению стабильного государства, и к его развитию. Потому что в намеченных президентом реформах основная мысль - это повышение ответственности власти. Причем всех ее ветвей.