На днях на заседании правительства обсудили вопрос взаимодействия неправительственных организаций и государства. Если в развитых странах гражданский сектор зачастую работает более эффективно, чем госорганы, то в Казахстане такая тенденция пока не наблюдается. Всего в республике насчитывается 18 тысяч НПО, при этом реально работающих лишь 8307. Это выяснилось после того, как в стране в 2015 году была создана база неправительственных организаций. Только зарегистрированные в ней НПО могут рассчитывать на гранты и премии, а на данный момент таковых всего 2500. Но пока база существует в бумажной форме, а чтобы ее перевести в электронный формат, понадобится около 50 миллионов тенге. Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев надеется, что правительство изыщет данную сумму.

Между тем в Казахстане около тысячи НПО ежегодно выступают поставщиками государственного заказа, а их услугами охватывается более восьми миллионов человек. За последние пять лет госсоцзаказ для неправительственного сектора увеличился на 25,7 процента. Так, в 2016 году финансирование составило 9,4 миллиарда тенге, и по сравнению с 2015 годом увеличилось на 23 процента. Для сравнения, в 2003 году государством было выделено всего 11 миллионов тенге. Только за последние пять лет центральными и местными исполнительными государственными органами совместно с НПО, по оценкам отдельных экспертов, реализовано около семи тысяч социальных проектов.

В стране наряду с государственным социальным заказом с конца 2015 года внедрены новые формы господдержки НПО в виде грантов и премий. Для этого был создан оператор грантового финансирования - некоммерческое акционерное общество “Центр поддержки гражданских инициатив” и образована экспертная общественная комиссия по выделению грантов. При этом центр может получать поддержку как со стороны государства, так и из внебюджетных источников, от иностранных доноров. Так, в прошлом году выделено 11 государственных грантов на реализацию социальных проектов. Премии (минимальный размер - 2000 МРП) выдаются от имени правительства организациям, реализовавшим успешные социальные проекты, и за вклад, внесенный в решение социальных задач.

Однако в Министерстве по делам религий и гражданского общества считают, что казахстанский бизнес должен активнее сотрудничать с государством и гражданским сектором, также предоставляя различные гранты. В этой связи предлагается создать трехстороннюю площадку “АСАР”, одним из приоритетных направлений которой станет развитие социального предпринимательства.

Кроме того, министерство сейчас проводит ревизию действующей нормативной базы по вопросам гражданского сектора. С учетом выявленных пробелов планируется разработать четкие правовые механизмы формирования, мониторинга и оценки результатов госсоцзаказа, стандартизации услуг НПО. Также совместно с неправительственным сектором готовятся изменения в Правила предоставления грантов. Предлагается привлечь центральные госорганы к формированию тематики и объемов финансирования, а местные исполнительные органы наделить правом грантового финансирования для региональных НПО.

Однако сами представители гражданского сектора отмечают нехватку финансирования. Они радуются, что государственный социальный заказ, который уже более 10 лет действует в Казахстане, ежегодно увеличивается в объемах. Но при этом важно понимать, что не количество проведенных семинаров и конференций является результатом, а какой именно социальный эффект дал реализуемый проект. С целью эффективного использования бюджетных средств, по словам НПОшников, необходимо провести исследования по оценке потребностей населения в разрезе регионов и “направлять выделяемые средства не на проведение парадных мероприятий, а на реальную помощь гражданам”. Помимо этого необходимо иметь разные источники финансирования - от государства, бизнеса, международных организаций, а также оказывать платные услуги, то есть развивать социальные предприятия. Прибыль от таких услуг должна идти на уставные цели, что позволяет нынешнее законодательство. Между тем гражданский сектор высказал озабоченность относительно нового вида отчетности по иностранному финансированию согласно Закону “О платежах и платежных системах” и предложил ввести мораторий на полгода для уточнения и упрощения форм отчетности.

Представителями неправительственных организаций поднята и такая злободневная тема, как передача государственных услуг в конкурентную среду. По их мнению, для минимизации рисков нужно провести аттестацию некоммерческих организаций, желающих оказывать государственные функции и услуги.

Среди предложений гражданского сектора - расширить влияние в малых городах и аулах, совет населению - быть более активнее и участвовать в принятии решений, тем более что такие условия созданы, государственным органам - не игнорировать помощь НПО. Более того, предложено включить работу неправительственных организаций в рейтинги руководителей местных исполнительных органов.

Астана