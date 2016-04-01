

Сегодня Министерство здравоохранения снова стало самостоятельным ведомством. Самое время, казалось бы, озаботиться здоровьем детей в сельской местности, особенно на фоне периодически закрывающихся школ в дальних аулах и селах по причине “их малой укомплектованности”. Однако этого не происходит, и два ведомства, в том числе МОН РК, все так же “тянут одеяло на себя”, забывая о детях. В республике не то что не хватает медперсонала для школ и для детских садов, их количество просто стремительно уменьшается.

В сельской местности, если имеется один педиатр на весь районный центр - уже хорошо. В городе ситуация не лучше - дефицит детских врачей доходит почти до 50 процентов от требуемого количества. Вот и выходит, считают депутаты, для того, чтобы реально наполнить школы республики медицинскими картами, необходимо каждый раз, если отталкиваться от какой-то новой программы или постановления правительства, минимум несколько лет.

Есть еще один момент. Раньше многие медработники не только в школах, но и в детсадах числились в штатах образовательного учреждения. Тем не менее когда вставал вопрос об очередном повышении квалификации, а также связанных с этим получением определенных льгот (в том числе повышении заработной платы), то это право числившийся в системе образования медицинский работник, работающий в школе, терял. Что, естественно, заставляло его думать о смене места работы.

При этом директор школы, особенно в селе, никак не мог контролировать качество работы медработника ввиду отсутствия у себя подобной квалификации. Поэтому правительством было принято решение о том, что “школа предоставляет медицинский кабинет, оснащает его, а врачи и медсестры находятся в штате учреждения здравоохранения”. Итог - усиление текучки медицинских кадров.

Следующий вопрос - расчет штатного расписания, который непонятно для кого и как был рассчитан семь лет назад, но который вызывает нарекания до сих пор. Так, исходя из приказа № 238 министра здравоохранения РК от 7 апреля 2010 года “Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения”, учитывая разную наполняемость классов и разное количество классов-комплектов в школах, а также двух- или трехсменное обучение в школах, предусмотрена ставка одного медработника на 600 учащихся.

Но, по словам депутата сената Перепечиной, такой расчет в корне нецелесообразен, потому что “в школе с количеством учеников в 200-250 человек и обучением в две смены будет положено, например, всего половина ставки медицинской сестры, и в день она должна будет отработать лишь 3 часа 40 минут”. Однако функциональные обязанности школьной медицинской сестры предполагают наблюдение и оказание неотложной медицинской помощи детям на протяжении всего учебного дня.

В противном случае негативные последствия не заставят себя долго ждать, так как сельские школы и вовсе могут остаться без должного медицинского обслуживания, а при большом количестве малокомплектных школ значительная часть медицинских работников системы образования останется без работы.

“Поэтому нагрузку на медицинских работников (врача, фельдшера, медсестру) необходимо рассчитать не по количеству учащихся (одна должность медицинской сестры на 600 обучающихся), а по классам-комплектам”, - полагает депутат.

Также одна из ставок медицинского работника школьного медицинского пункта должна быть обязательно фельдшерской, поскольку функциональные обязанности фельдшера более обширны, что позволяет ему самостоятельно вести прием, давать допуск к вакцинации, более качественно проводить профилактическую работу. А еще следить за качеством питания в школьных столовых не только ежедневным, но и лечебным, и диетическим.

Важный вопрос оказания стоматологической помощи детям в школах и вовсе, как оказалось, был забыт еще со времен перестройки, в результате чего, согласно статданным Минздрава, 90 процентов школьников выпускных классов имеют кариес зубов. Специалиста этой профессии сегодня в школах просто нет, никто не идет на мизерную зарплату, тем более не понятно от кого она теперь будет исходить - то ли от Минздрава, то ли от МОН РК. Зачем, если эти деньги можно заработать лишь за один день в частной клинике. А школьники как-нибудь переживут и кариес, и его следствие - заболевания органов пищеварения. Астана