Большинство станций скорой медицинской помощи в Казахстане находятся в плачевном состоянии. Однако передавать их полностью в частные руки не спешат.

Лишь в единственном городе Казахстана - Актобе - пошли на такие меры. Впервые в стране станцию скорой помощи вместе с техникой, оборудованием и медиками передали инвестору. Еще в июле облздрав подписал договор о передаче на семь лет в доверительное управление ТОО “Первая помощь”. В рамках государственно-частного партнерства инвестор из Турции обязался оказывать неотложную помощь, построить современный call-центр и обучить весь персонал станции. Новые владельцы уже обновили автопарк: закуплено 16 реанимобилей. Теперь полумиллионный Актобе обслуживает 70 “скорых”. Однако машин все равно катастрофически не хватает. В феврале планируется закупить еще 16 карет скорой помощи и увеличить штат работников. Также управляющая компания обещает расширить штат до 15 сотрудников, а время приезда “скорой” с получаса сократить до 15 минут.

Понятное дело, что бизнесмен не пойдет туда, где невыгодно и кабальные условия. Не будет брать кредиты, пусть и льготные, и тратить кровные деньги, зная, что прибыли не будет. Отдав станцию скорой помощи в частные руки, городской акимат снял груз с плеч. Другой вопрос - насколько это экономически оправдано для бюджета? Не получится ли так, что за “снятый груз” придется платить в несколько раз больше? Стоимость вызова скорой помощи в каждом регионе своя. Но в среднем - шесть тысяч тенге. Конечно, не как в США, где приезд фельдшера обойдется в 100 долларов, но на порядок ниже, чем платит актюбинский акимат новым управляющим станции скорой помощи. Хотя, если “двойная ставка” поможет навести порядок, будут закуплены современные машины, сформированы дополнительные бригады, а “неотложка” приезжать, как и положено по нормативам, то траты можно считать оправданными. К слову, частные услуги по оказанию неотложной медицинской помощи есть в Алматы, и стоимость выезда бригады оценивается от 10 до 18 тысяч тенге. В данную услугу входят консультативно-диагностическая помощь, осмотр врача, снятие ЭКГ с расшифровкой, взятие анализа крови на сахар, рекомендации по лечению.

В Казахстане немало бизнесменов, желающих приватизировать или взять в доверительное управление государственные медучреждения. Так, более 30 объектов медицинских организаций Астаны вызвали интерес со стороны предпринимателей. Все предложения направлены для рассмотрения в акимат, и представители столичной палаты предпринимателей надеются, что уже в этом году какие-то объекты начнут передаваться в частный сектор. Между тем в столице внедряется проект “Домашний доктор” - на первых этажах жилых комплексов будут строить мини-поликлиники, что позволит обеспечить 10-минутную шаговую доступность медицинской помощи. Первые точки откроются уже совсем скоро. Для участия в проекте приглашают и бизнес-структуры.

Многие казахстанцы опасаются, что после передачи “частникам” поднимутся тарифы на услуги. Однако чиновники успокаивают - в рамках обязательного социального медицинского страхования они будут на одном уровне с государственными. Однако тенденция, которая наметилась в Казахстане в последнее время, - передача государственных объектов в частные руки, вызывает опасения. Если такие “поползновения” пройдут, то в скором будущем мы останемся без государственных детских садов, школ, больниц. Понятное дело, что государство таким образом снимет с себя расходы, а обычным гражданам, возможно, придется за это платить вдвойне.

Астана