

Скандал в Едином накопительном пенсионном фонде поднял волну разговоров о целесообразности держать все яйца в одной корзине. Многие граждане разных социальных слоев вновь высказали недовольство из-за отсутствия возможности лично контролировать инвестиционную доходность своих накоплений и призвали отказаться от ЕНПФ, вернувшись к системе частных пенсионных фондов. Мол, там и финансовая грамотность у народа развивается, и возможность оперативно “сбежать” в другой фонд с накоплениями, помноженными на инвестдоходность. В общем, плюсов много.

Но правительство упорно стоит на своем - ЕНПФ молодец. Но молодец ли?

Только в декабре инвестиционный убыток ЕНПФ составил почти девять миллиардов тенге из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг. Добавить к этому скандал с инвестированием пяти миллиардов тенге фонда в липовые бумаги “Бузгул Аурум” и потери 2,9 миллиарда при дефолте “Казинвестбанка” - и качество менеджмента Главного фонда страны можно оценивать вообще на два с минусом.

Тогда чем эти менеджеры отличаются от управлявших частными пенсионными фондами, которых называли неэффективными?

Власти утверждают - открытостью. Мол, эффективность управления зависит от прозрачности. Но насколько оно прозрачно? Особенно если вспомнить “Бузгул Аурум”?

Создается такое ощущение, что сворачивание системы частных пенсионных фондов в единый - весьма красиво продуманная схема кражи денег.

Посудите сами.

Порой диву даешься, до чего легко казахстанские чиновники расстаются с государственными деньгами. При этом не будем забывать, что деньги эти на самом деле народные, и для того, чтобы собрать их с граждан, государство применяет всю мощь своего репрессивного аппарата. Например, заставляя отчислять деньги на обязательное медицинское страхование, которое уже было в далеком прошлом и которое собираются возродить в году нынешнем. Подчеркнем, отчисления эти не добровольные, так что налогоплательщик (а что это, как не новый дополнительный налог?) и рад бы отвертеться, да не может. Не позволит отлаженная, все учитывающая, не допускающая исключений система.

Тем нелепее выглядит последующее. С таким трудом собранный с граждан “оброк” вдруг становится легкой добычей какого-нибудь очередного высокопоставленного вора, который не только умудряется без сопротивления, что называется, средь бела дня взять большой государственный куш, так еще без проблем сбегает с ним за границу. Где и живет себе, поживает вполне припеваючи когда под чужим именем, а порой и под своим собственным, как ставший лицом нарицательным бывший глава ФОМСа.

Как вообще возможна столь нелепая ситуация?! Как можно столь бездарно терять деньги - не только немалые, но, повторимся, и нелегкие, не свалившиеся как снег на голову благодаря незапланированному росту цен на нефть, а собирать которые приходилось, перемалывая через колено все народонаселение.

Кто-то скажет: а потому, мол, что ничьи, не их, чиновников, личные капиталы.

Но, сдается, это слабый аргумент. Людей можно мотивировать и на то, чтобы и чужую копейку считали не за страх, а за совесть. А лучше не за совесть (мало надежды), а вот именно что за страх.

Можете ли вы представить, чтобы вот так, без следов и последствий, украли, скажем, общак у мафии (рискованное сравнение, конечно, но в данном случае оправданное)? И не у по определению хорошо считающей зарубежной организованной преступности, а у наших отечественных братков, пардон, “братского круга”. Да найдут - и скоро - хоть в Швейцарии, хоть в Свазиленде! А почему найдут? Потому что те, кто ищет, понимают меру ответственности...

Так, может, чиновникам брать хоть с них пример, если другое не помогает? А то и привлекать в качестве экспертов в работе на правительство, когда надо вернуть украденное. Например, Колю Киргиза, “вице-губернатора” упомянутого “БГ” по ЦА, или смотрящего за казахстанскими исправительными учреждениями Бондо Стуруа (на тот случай, если, как это у нас часто бывает, коррупционера посадят, но большая часть наворованного конфискована так и не будет).

Глядишь, и похищать бюджетные средства у кого бы то ни было охота пропадет, когда “смотрящими за гособщаком” будут помимо чиновников воры в законе.

На момент создания ЕНПФ большинство пенсионных фондов приносило неплохой инвестиционный доход своим вкладчикам. Но после объявления государством ликвидации частников все они срочно начали списывать инвестдоход не только за текущий, но и за прошлые годы, по сути, “обнулив” прибыль накоплений.

В 2014 году при объединении пенсионных фондов Казахстана портфель АО “Единый накопительный пенсионный фонд” пополнился бумагами 32 дефолтных эмитентов на сумму 161,45 миллиарда тенге, сообщили в ЕНПФ. Среди них оказался, например, АО “Казахстан Кагазы”. Сегодня в фонде находятся бумаги этого АО на 12,5 миллиарда тенге. Облигации АО “Казахстан Кагазы” покупались целым рядом частных пенсионных фондов (АО НПФ “Астана”, АО “НПФ “ГРАНТУМ”, АО “ГНПФ”, АО “НПФ “Капитал”, АО “ОНПФ “Отан”, АО НПФ “НефтеГазДем”, АО НПФ “ҸларYмiт”) в 2005-2008 годы. Но скандал с платежеспособностью АО разгорелся лишь после того, как его облигации начали поступать в ЕНПФ. Тогда же и выяснилось, что АО выкупило у своего же акционера его долю акций по цене в три раза выше рыночной. А вскоре после этого предприятием заинтересовалась прокуратура. Сегодня АО проходит процедуры реабилитации.

То есть некогда цветущая компания, владеющая самым крупным в Центральной Азии бумажным комбинатом, срочно разорилась в канун передачи ее ценных бумаг в ЕНПФ, при этом выкупив доли акций у некоторых зарубежных акционеров.

И если глубже копнуть, то аналогичные схемы можно будет обнаружить и по другим, менее именитым, но не менее прибыльным в прошлом компаниям, чьи облигации находились в портфелях частных пенсионных фондов.

Теперь вот воруют из самого ЕНПФ. И у казахстанцев нет выбора - вкладывать деньги в фонд или нет - это обязательство каждого работающего гражданина. Обязательство есть, уверенности нет. Ведь как в случае с “Казинвестбанком”, который лопнул, гарантии сохранности денег и в ЕНПФ тоже никакой нет.

Парадокс в том, что если власти-таки решатся на возрождение системы частных пенсионных фондов, то все их “благие намерения” вновь можно будет квалифицировать как красивую схему для увода денег. Ведь все, что сливается или разделяется, - это всего лишь повод, чтобы тихонько украсть миллион.

А вот теперь вводится еще одно обязательное отчисление - медицинское страхование. Также в принудительно-добровольном порядке все граждане будут отчислять деньги в Фонд обязательного социального медицинского страхования. Куда и как они будут распределяться - тоже не будет никакой прозрачности. А значит, и здесь будет отличный шанс украсть.

Так уже было. С ФОМС и Талапкером Иманбаевым, который, кстати, спустя 16 лет заявил, что деньги из фонда украл не он, а деньги фонда были выведены “через счета казахстанских банков в соответствии с законодательством за исполненные договоры”. “ФОМС не может нести ответственности за действия поставщиков после исполнения ими своих обязательств”, - заявил он в прошлом году в своем разоблачительном интервью. Вот так все просто. Никто не крал, но денег нет.

И эта же схема работает в Казахстане до сих пор.

Только вот деньги, которые в принудительном порядке изымаются из доходов казахстанцев “на будущее”, должны находиться под особой охраной, а не безалаберно тратиться менеджерами. Которые потом вполне беспечно и обеспеченно живут за рубежом.

Наверное, Казахстану давно пора немного сменить свою либеральность в отношении подобных воров (плохих менеджеров народных и государственных денег) на хорошую дубинку. Чтобы каждый, допущенный до управления этими средствами, знал, что плохая его работа, попытки украсть “через исполненные договоры”, а то и намерения сделать это наказуемы. И уж тем более нельзя допускать, чтобы подобные кадры безнаказанно “отбывали пожизненный срок” в комфортных условиях. А оставшиеся без денег казахстанцы платили из собственных налоговых отчислений очередные компенсации самим себе за украденные миллиарды.

Есть старый анекдот. Чтобы заработать 20 миллионов, надо работать 20 лет. А можно украсть 20 миллионов, отсидеть 5 лет и жить остаток жизни припеваючи. Многие допущенные до точки принятия решения в Казахстане, судя по всему, живут именно по второму сценарию.

Астана