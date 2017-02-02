Накануне президент РК Нурсултан Назарбаев обратился к народу Казахстана с ежегодным Посланием, в котором обозначил основные приоритеты развития страны на ближайшее будущее. Одна из основных ролей в этом отводится аграрному сектору, который не только должен обеспечивать продовольственную безопасность страны (с чем он вполне справляется), но еще и обеспечить значительную долю казахстанских продуктов в структуре нашего экспорта. А вот с этим проблемы.

Все упирается в так называемые торговые войны. Понятно ведь, что любая страна всегда будет стараться максимально не допустить продукцию другого государства к себе на рынок, тогда как сама будет стремиться завоевать эти самые рынки своих соседей. Сегодня это видно на примере стран, входящих в ЕАЭС, где “заход” казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынки не только России, но даже Беларуси и остальных государств Содружества ничтожно мал. В ход идут и информационные сообщения, “благодаря” которым вдруг оказывается, что сельхозживотные в Казахстане болеют чаще, чем в соседних государствах, о том, что на территории страны неблагополучный эпизоотий и т.п. Тогда как на самом деле все обстоит далеко не всегда так, и в других республиках, той же России, КРС подвержен вспышкам опасных заболеваний ничуть не меньше. Но вот на закрытие границ для сельхозпродукции между странами-участницами такие утверждения влияют серьезно.

Вполне возможно, это стало и косвенной причиной того, что казахстанские фермеры не смогли выполнить государственную программу экспорта говядины в количестве 60 тысяч тонн ежегодно, которые изначально предназначались для рынка Российской Федерации. Закрытие рынков сбыта, границ для поставок сельхозпродукции сыграло свою негативную роль, хотя экспертный анализ говорит о том, что на самом деле поставлять мясной продукции на экспорт Казахстан может даже больше, чем вышеназванная цифра. Причем по двум направлениям - в том числе и экологически чистую, покупательский спрос на которую, так же как и ее ценовая политика, весьма существенно отличается от массовых поставок.

Речь о том, что Казахстан мог бы стать крупнейшим экспортером не просто продукции, но и такого важного направления, как производство и экспорт экологически чистых продуктов питания, где бренд made in Kazakhstan мог быть и должен стать их эталоном. Ведь Казахстан всегда славился своими большими пастбищами и малым количеством населения, что вполне позволяет делать именно экодружественную сельхозпродукцию. И потому развитие экспортной политики - это то направление, которое может сегодня стать еще одним драйвером экономики, о которых упоминает президент в своем Послании. Но для этого, во-первых, необходимо создать имиджевую кампанию по продвижению отечественной продукции на мировом рынке. Вторым шагом должно стать создание системы контроля качества продукции, как массовых поставок, так и той, что будет проходить под брендом экологически чистой. В данном вопросе можно было бы обратиться к опыту Франции, где издавна существует подобный контроль за такими брендовыми продуктами, как сыр и вино.

В-третьих, необходимо пересмотреть законопроекты, существующие в тех же рамках Таможенного союза и ЕАЭС, которые бы помогли урегулировать внутренние торговые взаимоотношения, о чем говорилось выше, и во многом сегодня являющиеся серьезным препятствием для равноправной рыночной торговли между государствами-участниками.

Помимо развития животноводческой и экологически чистой продукции благоприятное влияние на экономическое развитие агропромышленного сектора могло бы оказать возвращение имиджа страны, которая славится своим зерном, в частности, выращиванием твердых сортов пшеницы. Однако и здесь придется преодолевать экспансии соседних государств. Например, та же Россия уже на протяжении последних нескольких лет предлагает зерно третьего класса Ирану по чуть заниженной цене, нежели Казахстан, а Узбекистан напрочь отказывается закупать казахстанскую муку, желая самостоятельно молоть ее из нашего зерна. В результате Иран почти полностью переориентировал свои интересы в сторону северного соседа Казахстана, а страны Центральной Азии (теперь еще и Киргизия) развивают собственное производство. Вполне возможно, что причина столь негативных моментов кроется еще и в неумелом маркетинге со стороны казахстанских чиновников, которые никак не стремятся преследовать интересы своей страны. Хотя в данном вопросе упор можно было бы сделать на культивирование качества казахстанской зерновой продукции, искать новые рынки сбыта, уметь договориться и преподнести товар. Только тогда возможно будет стать той самой “хлебной корзиной” по производству зерна на всем евразийском континенте, о которой упоминает президент в своем нынешнем Послании.

Астана