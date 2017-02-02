По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, более 450 человек пострадали от вспышки острой кишечной инфекции в странах ЕС с мая по декабрь 2016 года. Очаги сальмонеллеза обнаружились в десяти странах - Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Великобритании. Эпидемиологическое расследование показало, что все случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных на территории Польши. С учетом результатов лабораторных исследований из торговой сети изъято более 2,7 миллиона яиц, приостановлена их оптовая поставка из нескольких птицефабрик, снабжающих страны Европы.

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ

При нынешних сверхбыстрых способах коммуникации инфекции распространяются достаточно быстро, поэтому гражданам, планирующим отправиться в европейские страны, стоит помнить об опасности заражения сальмонеллезом. Однако никто не застрахован от такой напасти и на своей территории. К примеру, в декабре прошлого года российские СМИ сообщили, что причиной массового отравления 99 сотрудников одной из фирм в Краснодаре стал зараженный бактерией сальмонеллы салат.

А еще раньше, в начале октября 2016 года, на фабрике ТОО “Орталыһ һҹс” Абайского района Карагандинской области начался падеж птицы. По данным властей области, погибли 16 283 инфицированные курицы. Падеж птицы начался после использования кормов нового завоза, когда, по информации ветеринарного врача птицефабрики, произошло отравление. По результатам лабораторных исследований, обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Как и положено, вся зараженная птица была утилизирована по всем ветеринарно-санитарным требованиям, и вывоз продукции этой птицефабрики запретили. Кроме того, сотрудники департамента по защите прав потребителей Карагандинской области провели проверки в магазинах и торговых домах на предмет заражения куриного мяса и яиц.

БАКТЕРИИ СЭЛЬМОНА

Что мы знаем об этой острой кишечной инфекции, которая поражает органы пищеварения? Чистую культуру возбудителя этого заболевания выделили в 1884 году. Годом позже Д. Е. Сэльмон и Дж. Т. Смит выделили сходные бактерии во время вспышки чумы свиней, а в 1888-м А. Гертнер - из говядины и селезенки погибшего человека. Поэтому в начале XX века эти возбудители - в честь Сэльмона - получили название Salmonella.

Заражаются сальмонеллезом от сельскохозяйственных и диких животных и птиц. Это случается при уходе за животными, при вынужденном забое их на мясокомбинатах. И, конечно, при употреблении инфицированных мяса, яиц, а также молока и молочных продуктов.

Экспериментально установлено, что при длительном (свыше месяца) хранении куриных яиц в холодильнике сальмонелла может проникать внутрь яиц через неповрежденную скорлупу и размножаться в желтке. При 700С они погибают в течение 5-10 минут, в толще куска мяса выдерживают кипячение в течение некоторого времени, в процессе варки яиц сохраняют жизнеспособность в белке и желтке в течение четырех минут. В некоторых продуктах (молоко, мясные изделия) сальмонеллы способны не только сохраняться, но и размножаться, не изменяя внешнего вида и вкуса продуктов. Соление и копчение оказывают на них очень слабое влияние, а замораживания даже увеличивает сроки выживания микроорганизмов в продуктах питания.

За последние 30 лет в большинстве стран мира специалисты отмечают резкое увеличение заражения сальмонеллой, в первую очередь, кур. В чем причина, пока не установлено. Кроме того, сальмонеллез широко распространен среди диких птиц - голуби, скворцы, воробьи, чайки и др. Если раньше в Алматы голуби считались благородными птицами, то теперь их на каждой помойке больше, чем кур на птичьем дворе. Их прикармливают сердобольные старушки, не ведая того, что повышают тем самым риск распространения инфекций. Ведь эти птицы могут загрязнять своим пометом, а значит, и заражать как прилежащую территорию, так и все предметы, в том числе и пищевые продукты. К слову, излюбленным занятием европейских бабушек также является кормление голубей на набережных. Видимо, поэтому голуби там уже не могут летать - многие из них обладают весом бройлерных цыплят.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ БОЛЕЮТ

Многие кишечные заболевания называют “болезнью бедных”, так как они распространены среди малообеспеченных слоев населения. Но, как ни странно, сальмонеллезом заражаются именно в крупных благоустроенных городах и даже в странах с высоким уровнем экономического развития. Поэтому эту острую кишечную инфекцию причисляют к группе “болезней цивилизации”. Одна из основных причин в том, что в наши дни животноводство, особенно птицеводство, поставлено на промышленную основу. Производство современных пищевых продуктов чрезвычайно автоматизировано. Что касается способов их реализации, то кто контролирует, сколько раз замораживается и размораживается мясо или полуфабрикаты, пока все это дойдет до конечного потребителя?

Сальмонеллез регистрируется в виде эпидемических вспышек и спорадических случаев. Примечательно то, что часто даже при тщательном расследовании вспышки остаются нерасшифрованными. Например, в США на каждый диагностированный случай сальмонеллеза приходится 39 недиагностированных. Каждый год в Америке около 15 тысяч человек попадают в больницы с сальмонеллезом, и около 400 из них погибают.

Заболевание сложно выявить в крупных городах из-за чрезмерно развитой инфраструктуры - огромное число магазинов и предприятий общественного питания. Кроме того, бичом последних лет для врачей (многих специальностей) стала интенсивная миграция населения - не только внешняя и внутренняя, но и даже внутригородская.

Сальмонеллезу подвержены чаще взрослые - они составляют 60-70 процентов от числа всех заболевших. Однако дети раннего возраста переносят его сложнее. Дело в том, что малыши заражаются не только пищевым путем, но и бытовым - трогают руками окружающие предметы, тянут все в рот. Так они познают окружающий их мир. В теплое время года эта болезнь активизируется особенно.

К сожалению, на сегодняшний день иммунопрепарата, который мог бы защитить человека от заражения сальмонеллезом, не существует. Обычно болезнь лечат антибиотиками, к которым некоторые штаммы сальмонелл быстро привыкают. Иногда эти возбудители используются как биологическое оружие. Именно это произошло в прошлом году в США, в Орегоне, где фанат одного из религиозных культов заразил салат-бары в нескольких ресторанах. В результате сальмонеллез диагностировали у тысячи человек.

В декабре 2016 года исследователи из Техасского университета (The University of Texas) разработали вакцину от сальмонеллеза, созданную для приема через рот. Ранее эта же группа ученых уже предлагала варианты вакцины. Но ее нужно было вводить с помощью инъекций, и потом, она защищала только от трех видов сальмонелл. Новая вакцина принимается самым простым путем - оральным. Ведь именно этим путем бактерии обычно попадают в организм.