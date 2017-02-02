А еще эффективность заключается в следующем - вид работ, а также время теперь определяются самой горадминистрацией. Как правило, это сезонные работы, которые не требуют квалификации. Подойдет любое место - от центрального проспекта до коммерческого объекта - сумей лишь наладить охрану осужденных

Помните - государство находило любой предлог, чтобы занять каждого свободного гражданина. Без разницы чем - хотя бы лопатой, ломом или метлой. Собственно, этими орудиями труда в основном и вооружали муниципальные службы занятости, найдя свой способ раздавать обеспеченные “пособия по безработице” в период кризиса.

Теперь же оказывается, что это было не совсем выгодно государству. “Государство тратит значительные бюджетные средства на содержание армии работников, которые убирают и чистят улицы, скверы, выполняют тяжелую неквалифицированную работу на строительстве социальных объектов и так далее... Общественные работы являются именно тем правовым институтом, который позволяет соединить главную цель любого наказания - исправление нарушителя трудом, приносящим пользу обществу и способствующим экономии бюджетных средств”, - говорится в официальном сообщении алматинской городской прокуратуры.

Мы также поддерживаем этот замечательный проект. Более того, предлагаем сделать особый акцент в ходе его исполнения. К общественным работам, наконец, привлечь наиболее известных проворовавшихся чиновников. Чтобы каждый из них за счет официально принятого и одобренного государством проекта бесплатно отработал максимально возможные по закону 240 часов в год. Это также очень сильно поднимет авторитет нашей исправительной системы - тот человек, который еще вчера находился в ручной близости от бюджетных денег, а также имел право решать судьбы людей и был недоступен для этих самых людей, вдруг окажется рядом с тобой на обычном перекрестке. Только ты будешь в автобусе или автомобиле, а он за бортом с метлой под неусыпным контролем вооруженной охраны.

А еще привлечение столь интересных и известных людей поспособствует популяризации столь значимого для общества и страны проекта. Ведь многие слышат о его существовании впервые, несмотря на то, что он реализовывается в республике с 2015 года и нужен обществу. Заметьте, за это время ни один крупный коррупционер не был привлечен к общественным работам и тем самым общественному порицанию. Такое ощущение, что исправительная система не хочет портить отношения с крупными чиновниками. Мол, они же только сегодня вне закона, а что же будет завтра? Впрочем, на “воле” у них тоже могут быть, как это называется, сильнейшие связи...

Ну да ладно. Знаменитые сидельцы как отличный способ популяризации и оправдание существования проекта - это всего лишь один момент. Что делать с другими, менее знаменитыми гражданами? Вспомним тот самый проект всеобщей занятости в период кризиса, о котором говорили в начале материала. И это другая сторона, которую также необходимо дополнительно продумать. А именно - могут ли осужденные составить конкуренцию ни в чем не виновному, но безработному гражданину? Тому, кому гарантирована минимальная заработная плата (МЗП) в районе 25 тысяч тенге (МЗП - 24 459) и кто не может конкурировать с бесплатной рабочей силой? Вот здесь уже все зависит от того, кто окажется “сильнее” - представители исправительной системы или службы занятости населения. То есть, кто первый сможет выбить объект для работы “своих” людей. Ведь налицо конфликт интересов в одной системе - и у тех и у других есть стимул показать лучшую статистику. С одной стороны, по привлечению бесплатного труда, а с другой - трудоустройству населения. Впрочем, подобный конкурс может быть полезен и обществу, городу в целом.

Единственный вопрос касается безопасности. Все, о чем мы говорили, больше касается тех, кто приговорен к бесплатному труду судом. Однако, учитывая курс нашей исправительной системы, в конце концов к общественным работам (в смысле в обществе) могут начинать привлекать и заключенных под стражу, в том числе и за тяжкие преступления.

Не уверены, что гражданам будет приятно видеть их на улицах города, даже под прицелом автоматчиков - нельзя. Лучше наладить работу в самих заведениях. Ну а тех, кто проштрафился и судом приговорен к труду, привлекать к нему нужно. И чем знаменитее будут эти люди, тем лучше. В общем, если решили экономить, - надо начинать с тех, из-за кого пришлось начать экономить.