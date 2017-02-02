

Отсутствие парковок можно оправдать 500-метровой “зоной безопасности”, которую требовало FISU. Но в то же время правила - это не законы, их можно обсуждать. Допустим, и 300 метров могло бы хватить. То есть уже можно попасть на просторный паркинг современных спортивных дворцов. Но только в том случае, если бы использовались специальные системы досмотра автомобилей. Такие как на таможне, при переходе границ. Или проще - как у гостиниц с международным именем. Правда, это потребовало бы дополнительных затрат от МВД - люди, техника, деньги. По всей видимости, не пришли к согласию ни наша сторона, ни сторона FISU, обозначив те самые максимальные 500 метров, из-за которых приходится испытывать неудобства как жителям, так и гостям Алматы.

Транспорт. Тоже все должно было быть хорошо. Однако, как говорят пользователи Сети, - на бумаге. Есть и “шаттлы”, есть и большие рейсовые автобусы. Но вот ходят они не так часто, как хотелось бы. Да, можно было бы плюнуть и использовать свой транспорт. Но все те же 500 метров слякоти, холода и, как следствие, мокрых ног на весь матч или игру... А если старики захотят посмотреть на свою спортивную молодежь?

Ну и, наконец, билеты. Тот самый ролик с нецензурными сожалениями от гостей нашего города разлетелся в момент. Все дело в том, что он актуален - каждый, кто хотел, не может попасть на игру даже за неделю! При этом, по официальным данным, более 80 процентов билетов было продано! То есть, говорят организаторы, 184 тысячи штук! Что за парадокс?!

Кстати, такая вот хорошая новость. Акимат сообщил - в продажу поступят дополнительные билеты.

Вопрос: почему наводить порядок принялись только сейчас? Когда стало попахивать международным скандалом. Ведь задача стражей порядка заключается, как известно, в том, чтобы предупреждать преступления, а не просто ликвидировать последствия.

Тем более что предугадать махинации с билетами (и, как следствие, обозленных болельщиков, которые не могут попасть на соревнования при полупустых трибунах) было нетрудно. Достаточно изучить схему, которой “жучки” на протяжении многих лет пользуются в железнодорожных кассах.

Убеждены, раз и навсегда решить вопрос с билетными перекупщиками профессионалам не составило бы никакой проблемы: нужно лишь желание (как, кстати, и в случае со спекулянтами на вокзалах). Но либо с этим самым желанием была неувязка, либо с профессионализмом. Рассматривать вариант с заинтересованностью обличенных полномочиями лиц в искусственно созданном дефиците очень не хотелось бы.

Фото Талгата Галимова