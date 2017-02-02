Имангали Тасмагамбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации. Напомним, что до этого назначения он занимал пост заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

Сакен Сарсенов возглавил АО “Казпочта”. Из открытых источников известно, что господин Сарсенов в апреле 2014 года был назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации. На этом посту курировал вопросы развития IT-сферы, отрасли телекоммуникаций, ЦОН и электронного правительства.

Мурат Жуманбай занял пост заместителя директора - официального представителя Службы центральных коммуникаций. Известно, что в минувшем году был главным консультантом отдела правовой экспертизы сената парламента РК, а также руководителем управления по связям с общественностью комитета государственных доходов МФ РК.

Нурлан Акшанов решением совета директоров фонда “Даму” назначен заместителем председателя правления фонда. Известно, что Нурлан Акшанов до этого момента работал в Qazkom на должности исполнительного директора, курирующего филиалы и дочерние банки, кредитование и операционное обслуживание юридических лиц.



Подготовил Алан Байтенов