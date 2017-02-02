ПОТРЕБИТЕЛЬ ВСЕГДА ЛОХ

КТО ЗАЩИТИТ КАЗАХСТАНЦЕВ ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ?
Подробнее >>>
КАНАДСКИЕ ХОККЕИСТЫ

ДАЛИ МАСТЕР-КЛАСС ДЕТЯМ В АЛМАТИНСКОМ ДВОРЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Бюджет нуждается в партнерах События

Алла Иванилова

В непростые времена для экономики страны немало надежд возлагается на государственно-частное партнерство. Эта модель взаимодействия государства и бизнеса заимствована из мировой практики, но, как правило, везде финансовое бремя все равно ложится на госбюджет. На недавнем расширенном заседании правительства глава государства потребовал должным образом развивать систему ГЧП в Казахстане

Словосочетание “государственно-частное партнерство” в последнее время стало весьма популярным. В Казахстане им называют любые соглашения, заключаемые между государством (или квазигосударственными компаниями) и бизнесом.
Эту модель начали использовать с 2006 года в надежде разгрузить госбюджет. Одна из первых ниш ее применения - детские сады. Чиновники поняли, что только за счет госбюджета не осилят массового строительства дефицитных дошкольных учреждений, и предложили частникам взять на себя заботы о подрастающем поколении.
За последние три года государство построило 189 детских садов на 40 тысяч мест, а частный сектор открыл их более 1300 на 100 тысяч мест. Больше всего частных садов открыто в Южно-Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областях. Однако есть регионы, где, как отметил президент, “эту работу не проводят или задачу провалили”. (При этом одна из главнейших целей - стопроцентный охват детей от трех до шести лет дошкольным образованием к 2020 году.)
Хуже всего ситуация обстоит в Павлодарской области. Там за три года открыто всего два частных мини-центра на 160 мест, а за счет государственных средств создано 2400 мест. В Карагандинской области также за трехлетний период открыто только семь частных детсадов, при этом из бюджета профинансировано строительство 14 на 2600 мест. “Им, видишь ли, лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции”, - обратился глава государства к акимам.
Государственно-частное партнерство - хорошее подспорье для решения социальных задач. Однако как бы заманчиво ни звучали перспективы, бизнес с осторожностью вкладывает деньги в социальную сферу. Но как заставить реализовывать нужные государству проекты? Все просто - необходимо создать для бизнеса выгодные условия, а не заставлять.
 По мнению президента, нужно использовать все возможные виды и формы: доверительное управление госимуществом, сервисные контракты и другие. Президент поручил максимально упростить и ускорить все процедуры согласования, особенно в отношении небольших проектов.
“Нужно дать земельные участки, первые этажи в высотках, помочь с инфраструктурой”, - отметил Нурсултан Назарбаев.

 

alt

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев обещает теперь строить детские сады за счет бизнеса

 

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что принято решение с 2017 года не строить детские сады за счет республиканского бюджета и Национального фонда. Также программа “Балапан” будет расширена, и предполагается размещать госзаказ в частных дошкольных учреждениях не на год, а на три. Кроме того, приняты новые санитарные нормы и правила, которые значительно облегчают создание детских садов на первых этажах зданий. В частности, исключены обязательные требования по наличию спальни и кухни, разрешено заказывать еду.
“Мы думаем в дальнейшем детскими садами обеспечить только за счет частного сектора”, - поделился планами глава образовательного ведомства.
Кстати, в свое время по схеме ГЧП планировалось построить школы и больницы в рамках государственной программы “100 школ, 100 больниц”. Предполагалось совместное финансирование строительства со стороны государства (30 процентов) и частного сектора (70 процентов). Государство в течение определенного периода времени должно было возместить расходы частных партнеров.
Но грянувший экономический кризис значительно сократил кредитные ресурсы бизнеса. К тому же на тот момент еще не существовало законодательной базы для возможного применения ГЧП в социальной сфере. В итоге программа “100 школ, 100 больниц” была переведена на стопроцентно-государственное финансирование.
Международные эксперты не раз говорили, что неразвитость ГЧП в Казахстане кроется не столько в слабой привлекательности этого рынка для инвесторов, сколько в слабой работе правительства по привлечению капитала.
“Правительству хватит топтаться на месте. Нужно активизироваться в этом направлении”, - сетовал недавно президент. И уже буквально на следующий день премьер-министр поручил Министерству национальной экономики в месячный срок провести работу по дальнейшему упрощению процедур. Так, до конца первого квартала поручено расширить перечень типовых проектов в различных отраслях и оказывать полную методологическую поддержку регионам в этом вопросе. При этом при рассмотрении бюджетных заявок от акиматов необходимо отклонять те проекты, которые можно реализовать в рамках ГЧП. Кроме того, в связи с предстоящим уточнением республиканского бюджета глава правительства поручил министру финансов Бахыту Султанову уже на этой стадии руководствоваться этими принципами и отклонять ранее согласованные проекты.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1569 раз Просмотров: 1569 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Февраль 2017 (46)
Январь 2017 (167)
Декабрь 2016 (159)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390