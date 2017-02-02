Алла Иванилова



В непростые времена для экономики страны немало надежд возлагается на государственно-частное партнерство. Эта модель взаимодействия государства и бизнеса заимствована из мировой практики, но, как правило, везде финансовое бремя все равно ложится на госбюджет. На недавнем расширенном заседании правительства глава государства потребовал должным образом развивать систему ГЧП в Казахстане



Словосочетание “государственно-частное партнерство” в последнее время стало весьма популярным. В Казахстане им называют любые соглашения, заключаемые между государством (или квазигосударственными компаниями) и бизнесом.

Эту модель начали использовать с 2006 года в надежде разгрузить госбюджет. Одна из первых ниш ее применения - детские сады. Чиновники поняли, что только за счет госбюджета не осилят массового строительства дефицитных дошкольных учреждений, и предложили частникам взять на себя заботы о подрастающем поколении.

За последние три года государство построило 189 детских садов на 40 тысяч мест, а частный сектор открыл их более 1300 на 100 тысяч мест. Больше всего частных садов открыто в Южно-Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областях. Однако есть регионы, где, как отметил президент, “эту работу не проводят или задачу провалили”. (При этом одна из главнейших целей - стопроцентный охват детей от трех до шести лет дошкольным образованием к 2020 году.)

Хуже всего ситуация обстоит в Павлодарской области. Там за три года открыто всего два частных мини-центра на 160 мест, а за счет государственных средств создано 2400 мест. В Карагандинской области также за трехлетний период открыто только семь частных детсадов, при этом из бюджета профинансировано строительство 14 на 2600 мест. “Им, видишь ли, лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции”, - обратился глава государства к акимам.

Государственно-частное партнерство - хорошее подспорье для решения социальных задач. Однако как бы заманчиво ни звучали перспективы, бизнес с осторожностью вкладывает деньги в социальную сферу. Но как заставить реализовывать нужные государству проекты? Все просто - необходимо создать для бизнеса выгодные условия, а не заставлять.

По мнению президента, нужно использовать все возможные виды и формы: доверительное управление госимуществом, сервисные контракты и другие. Президент поручил максимально упростить и ускорить все процедуры согласования, особенно в отношении небольших проектов.

“Нужно дать земельные участки, первые этажи в высотках, помочь с инфраструктурой”, - отметил Нурсултан Назарбаев. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев обещает теперь строить детские сады за счет бизнеса Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что принято решение с 2017 года не строить детские сады за счет республиканского бюджета и Национального фонда. Также программа “Балапан” будет расширена, и предполагается размещать госзаказ в частных дошкольных учреждениях не на год, а на три. Кроме того, приняты новые санитарные нормы и правила, которые значительно облегчают создание детских садов на первых этажах зданий. В частности, исключены обязательные требования по наличию спальни и кухни, разрешено заказывать еду.

“Мы думаем в дальнейшем детскими садами обеспечить только за счет частного сектора”, - поделился планами глава образовательного ведомства.

Кстати, в свое время по схеме ГЧП планировалось построить школы и больницы в рамках государственной программы “100 школ, 100 больниц”. Предполагалось совместное финансирование строительства со стороны государства (30 процентов) и частного сектора (70 процентов). Государство в течение определенного периода времени должно было возместить расходы частных партнеров.

Но грянувший экономический кризис значительно сократил кредитные ресурсы бизнеса. К тому же на тот момент еще не существовало законодательной базы для возможного применения ГЧП в социальной сфере. В итоге программа “100 школ, 100 больниц” была переведена на стопроцентно-государственное финансирование.

Международные эксперты не раз говорили, что неразвитость ГЧП в Казахстане кроется не столько в слабой привлекательности этого рынка для инвесторов, сколько в слабой работе правительства по привлечению капитала.

“Правительству хватит топтаться на месте. Нужно активизироваться в этом направлении”, - сетовал недавно президент. И уже буквально на следующий день премьер-министр поручил Министерству национальной экономики в месячный срок провести работу по дальнейшему упрощению процедур. Так, до конца первого квартала поручено расширить перечень типовых проектов в различных отраслях и оказывать полную методологическую поддержку регионам в этом вопросе. При этом при рассмотрении бюджетных заявок от акиматов необходимо отклонять те проекты, которые можно реализовать в рамках ГЧП. Кроме того, в связи с предстоящим уточнением республиканского бюджета глава правительства поручил министру финансов Бахыту Султанову уже на этой стадии руководствоваться этими принципами и отклонять ранее согласованные проекты.



Астана