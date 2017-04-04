В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, запрещающий суррогатное материнство. Инициаторы такого предложения считают, что в настоящее время отсутствует должная юридическая защита суррогатной матери, генетических родителей, а также детей, рожденных таким способом. Юристы подтверждают, что законодательная база суррогатного материнства очень противоречива. Закон на стороне суррогатной матери, отсюда много рисков для заказчиков, которые платят немалые деньги за подобные услуги.

Надо понимать, что суррогатное материнство - это в первую очередь шанс стать матерью для тех женщин, которые по состоянию здоровья не имеют возможности самостоятельно забеременеть и родить. И такие вспомогательные репродуктивные технологии, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), которое сегодня стоит в Казахстане от 500 - 700 тысяч тенге за одну попытку, при этом эффективность составляет 30 процентов, в данном случае бессильны. При этом многие семьи не идут на усыновление из-за неготовности стать родителями “генетически чужого ребенка”. Как вариант остается найти суррогатную маму, которая выносит и родит ребенка. В чем разница экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства? Технологически эти две процедуры практически ничем не отличаются. В обоих случаях у матери отбирается яйцеклетка и оплодотворяется отцовскими сперматозоидами. После нескольких дней нахождения в инкубаторе эмбрионы пересаживаются в матку. Только при ЭКО - генетической матери, которая не может естественным путем забеременеть, но в состоянии выносить и родить ребенка. При суррогатном материнстве - посторонней женщине. То есть суррогатная мать выступает в роли инкубатора для генетически чужого ребенка, поскольку родная мама по состоянию здоровья (удалена матка или имеются серьезные противопоказания для беременности) не может выносить и родить.

Первый в мире ребенок от суррогатной матери родился в 1989 году в Великобритании. Врачи взяли у бесплодной женщины яйцеклетку, оплодотворили ее “в пробирке” и перенесли эмбрион в матку другой женщине. Через девять месяцев ребенок благополучно родился и был передан своей генетической маме. На территории СНГ программа суррогатного материнства применяется с 1995 года.

Данные о том, сколько семейных пар решаются прибегнуть к помощи суррогатной матери, весьма противоречивы. Тайна рождения таких детей тщательно оберегается и самими родителями, и суррогатными матерями. Как правило, женщине приходится “изображать” беременность, оформлять декретный отпуск и т. д. По некоторым сведениям, на данный момент в мире около 250 тысяч детей, рожденных суррогатными мамами.

В обществе неоднозначное отношение к суррогатному материнству. В большинстве стран отсутствует как законодательство, так и утвержденная политика в его отношении суррогатного материнства. В некоторых государствах - Франции и Германии, Австрии, Турции, Норвегии, Швеции, Китае - оно даже запрещено полностью.

Принятая в остальном мире юридическая практика гласит, что именно генетический родитель считается истинным родителем ребенка, независимо от факта, что всю беременность его выносила, а впоследствии родила суррогатная мать.

Казахстан также пошел по этому пути в отличие от России. Тогда как в РФ факт вынашивания или рождения был признан более социально и эмоционально значимым, чем генетическое происхождение. В Казахстане суррогатное материнство законодательно разрешено. В 1998 году был принят Закон “О браке и семье”, который дал право на использование данного метода вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В 1999 году в Центре репродукции человека провели первую программу суррогатного материнства. Однако через определенное время практика показала, что необходима четкая регламентация отношений между суррогатной матерью и семейной парой, желающей стать родителями. Так, медицинские документы оформлялись на суррогатную мать, и только через суд родители могли забрать своего ребенка. Были случаи, когда суррогатная мать не хотела отдавать малыша либо, наоборот, генетические родители отказывались от новорожденного.

Позже права и обязанности сторон были прописаны в Кодексе “О браке (супружестве) и семье”, принятом в декабре 2011 года. Согласно казахстанскому законодательству между биологическими родителями и суррогатной мамой заключается договор в письменной форме с соблюдением требований гражданского законодательства, который подлежит обязательному нотариальному удостоверению. В договоре на 19 страницах прописывается абсолютно все вплоть до таких ситуаций, что будет, если погибнет сурмама, или малыш, или родители-заказчики, или ребенок родится раньше срока и так далее.

Как отмечают юристы, Казахстан - одна из немногих стран с либеральным законодательством в сфере суррогатного материнства: женщина, выносившая ребенка семейной паре, не имеет на него никаких прав. Согласно статье 59 кодекса, родителями ребенка, родившегося в результате применения вспомогательных репродуктивных методов и технологий, на основании договора суррогатного материнства признаются супруги (заказчики). Другими словами, генетическая мама ребенка сразу же после родов официально записывается матерью малыша. В отличие от России, где, как выше упоминалось, генетические родители признаются официальными только после того, как суррогатная мать напишет отказ от ребенка.

Однако рожать за деньги в Казахстане может далеко не каждая желающая. Есть определенные требования: суррогатной матерью может стать абсолютно здоровая как физически, так и психически женщина от 20 до 35 лет, имеющая как минимум одного здорового ребенка, и если она состоит в браке, то должна заручиться официальным разрешением мужа.

Ежегодно в Казахстане благодаря суррогатному материнству около 100 семей обретают собственных генетических детей. Подобные услуги являются единственным вариантом для семей, в которых женщины не могут выносить ребенка по причине слабого здоровья, в том числе из-за проблем с органами репродуктивной системы, а также болезней почек.

Услуги по подбору суррогатной матери и соответствующих медицинских процедур в Казахстане предоставляются ЭКО-центрами и специализированными центрами суррогатного материнства. Во многих медучреждениях есть база суррогатных мам, однако “заказчики” предпочитают сами заниматься поисками, чтобы не платить медцентрам процент, иначе сумма удвоится. Благо сегодня женщин, желающих заработать таким способом, немало. Многие форумы буквально “завалены” объявлениями: “Стану суррогатной мамой”. За свои услуги “живые инкубаторы” просят 15-30 тысяч долларов, и это не считая ежемесячной “зарплаты”, а также возмещения расходов на медицинские обследования, процедуры, лекарства и одежду для беременных. Как правило, суррогатные матери в Казахстане - это женщины в возрасте до 35 лет, у которых один или два ребенка, со средним специальным образованием или без образования.

И хотя казахстанским законом максимально защищены права родителей-заказчиков, как и в России, в Казахстане больше случаев, когда суррогатная мама ненадлежащим образом выполняет свои обязанности. В интернете даже есть “черный список суррогатных мам”, которые буквально наживаются на горе бездетных семей. Там пофамильно указываются женщины, которые без зазрения совести могут взять предоплату и пропасть или не выполнять необходимые предписания, вследствие чего беременность прерывается на различных сроках.

Суррогатное материнство практикуется во многих странах уже достаточно давно, оно все равно подвергается немалой критике. Одни считают, что идти против природы неправильно, другие - что необходимо усыновлять, чтобы помочь детям из приютов обрести семью, а некоторые и вовсе называет это ничем иным, как торговлей детьми. Тем не менее, учитывая, что в Казахстане с проблемой бесплодия сталкивается каждая пятая семья, развивать и регулировать эту сферу крайне необходимо.

Астана