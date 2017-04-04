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Жаслану Мадиеву 33 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет по программе “Болашак” в Нью-Йорке, где стал магистром экономики и финансов.
Работал начальником отдела долговых рынков капитала в “Альянс Банке”, стажером в инвестиционном банке Morgan Stanley в Лондоне, также - в фонде устойчивого развития “Казына”. В 2008 году работал экспертом Центра стратегических разработок и анализа администрации президента. Затем - директором департамента казначейства ФНБ “Самрук-Казына”. Также был заместителем председателя правления по вопросам казначейства и финансово-административной деятельности АО “Kazyna Capital Management” и заместителем председателя правления “Банка развития Казахстана”.
Заседание совета директоров нацкомпании Kazakh invest прошло под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, на котором одобрена кандидатура на должность председателя правления компании. Им стал Максат Кабашев, ранее занимавший должность вице-президента АО “НК “Һазаһстан Темiр Жолы”.
Максату Кабашеву 50 лет. Родом из Кызылорды. В 1991 году окончил Московский лесотехнический институт по специальности инженер-технолог, в 1998 году защитил ученую степень кандидата технических наук в Казахской академии транспорта и коммуникаций. В 2001 году получил диплом инженера-механика в Казахском национальном техническом университете. В 2004 году в Массачусетском технологическом институте США получил степень магистра делового администрирования. Награжден орденом “Һҹрмет”.
Занимал руководящие должности в нацкомпании “Казахгаз” и представительстве НК “Казахойл” в России. Был начальником управления добычи и транспортировки газа Минэнергетики и минеральных ресурсов, советником Мининдустрии и торговли, заместителем председателя правления АО “Национальный инновационный фонд”, управляющим директором фонда устойчивого развития “Казына”. Также возглавлял правление АО “Альянс Банк” и правление АО “Казахстанская фондовая биржа”.
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов избран членом совета директоров нацхолдинга “КазАгро”. Решение принято акционером КазАгро - Министерством сельского хозяйства.
Состав совета директоров в связи с изменениями выглядит следующим образом: председатель совета директоров - Аскар Мырзахметов; члены совета директоров - Кайрат Айтуганов, Тимур Сулейменов, Болат Жамишев, Нурлыбек Малелов; независимые директора - Жанна Егимбаева, Аскар Елемесов, Ораз Жандосов, Нуржан Альтаев, Олжас Тохтаров, сообщает KASE.

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Просмотрено: 1091 раз Просмотров: 1091 опубликовал: Verstka 4 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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