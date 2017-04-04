

Сказать, что в Казахстане совсем ничего не делалось до лета прошлого года, никак не противодействовали экстремистской идеологии, было бы в корне неверно. В стране давно имеются программы противодействия религиозному экстремизму (сейчас реализовывается та, что была намечена на 2013 - 2017 годы). (Более подробно о новой программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017-2020 годы читайте в “НП” №16 от 10.02.2017 г.) Но то ли спецслужбы не проявляли особой рьяности, то ли действительно не осознавали (или не хотели осознавать) масштаб разрастающейся заразы, но проморгали огромную группировку “идеологически подкованных” боевиков в Актобе.

По сути, отечественные спецслужбы до прошлого года недооценивали степень влияния радикальных идей на казахстанцев. Вполне возможно, глядели на проблему сквозь розовые очки, полагая, что приверженцы радикализма лишь “теоретические”, не готовы к реальным действиям и не пойдут на теракт.

Хотя, если копнуть поглубже, лето прошлого года - это лишь вырвавшийся на поверхность дымок от затаившегося экстремистского вулкана. Такие прорывы уже были и в 2011 году в Астане (непроизвольный, или, лучше сказать, досрочный подрыв автомобиля около СИЗО), неоднократные теракты в тех же Актобе, Атырау, Таразе в 2011-2012 годах. После тех событий в стране поднялась активная волна борьбы с короткоштанишечниками (как их тогда называли), начала проводиться “ревизия мечетей” на предмет их подконтрольности ДУМК и “качества” проповедей.

Но тогда же и стало ясно: одной религиозно-разъяснительной работой ситуацию не поправить. Успех проповедников радикальных исламистских течений объясняется просто: зерно падает в плодородную почву. Туда, где социальные проблемы населения зашкаливают за пределы разумного.

В Актюбинской области, которую считали едва ли не самой густонаселенной салафитами, проблема трудоустройства молодежи (особенно сельской) до сих пор не снята с повестки дня. Как, впрочем, по всей стране. Но именно там, в Актобе, наблюдатели от спецслужб констатировали, что едва ли не 90 процентов юных умов на селе вынуждены бездельничать. И им-то, не шибко образованным и не занятым физическим или умственным трудом, легко внушить любые идеи “божьих замыслов и умыслов”.

И такая ситуация характерна не только для Актобе, но и для всех регионов страны.

Интересно, что в начале суверенитета основным “потребителем” радикальных идей были граждане, находившиеся в местах лишения свободы. Вынужденное безделье было отличным поводом “познавать новое”. Тогда именно тюрьмы и зоны считались основным рассадником радикалов. Но бурный рост экономики и городов, ярко выраженное социальное неравенство, в том числе между городским и сельским населением, экономический кризис последнего десятилетия привел к перетоку идей в социально необустроенные зоны - на село.

Молодежь же выбрана в качестве основного потребителя по причине неокрепших умов и повышенного интереса ко всему, выходящему за рамки общественных норм.

Причем этим пользуются не только террористические группировки, но и политики. Так было, например, во время недавних несанкционированных митингов в России, когда на Красную площадь “митинговать” пришли школьники.

Молодежь становится простым орудием манипулирования в руках заказчиков-управляющих радикализмом. И чтобы переломить их сознание, повернув от радикальных идей, потребуется гораздо больше сил, времени и средств, чем ушло у исламистских проповедников. Хотя бы для того, чтобы обеспечить занятость категорий населения, которые являются целевой аудиторией пропагандистов.

По словам заместителя председателя комитета Нургали Билисбекова, в прошлом году была усилена профилактика религиозного экстремизма в учреждениях образования, через интернет-порталы, в том числе через е-ислам, ведется разъяснительная работа по вопросам религии, действует религиозный центр “Акниет”, который ведет работу с осужденными радикалами. “В 2016 году адресной профилактикой охвачено 32,1 процента последователей нетрадиционных религиозных течений. Всего за все годы реализации госпрограммы - 90,7 процента, - сказал Билисбеков. - В результате целенаправленной работы склонены к лояльному отношению к ценностям казахстанского общества 70 лидеров и активистов салафитских общин”.

Но, несмотря на внушительные цифры, результативность контрпропагандистской работы остается невысокой. Как сообщил зампред КНБ, “продолжается процесс радикализации верующих страны”. По его мнению, причина в недостатке системности и последовательности работы информационно-разъяснительных групп, работающих по разубеждению приверженцев нетрадиционных и радикальных идей. Впрочем, есть еще одна причина. “Основной контингент охваченной контрпропагандой молодежи - это студенты и школьники, доля охвата молодежи иных категорий - неработающей и маргинальной части, составляет всего около 10 процентов”, - сообщил Билисбеков. То есть те, кто сегодня уже подвержен радикальным идеям, просто недополучают “идеологического внимания” со стороны государства.

“Конечной целью (работы контрпропагандистов. - “НП”) должно быть устранение социальной базы для распространения экстремистской идеологии. Прежде всего, это приверженцы салафизма, которые все еще остаются основой для формирования новых радикальных групп”, - заявил он. Согласитесь, что сложно это сделать, если разубеждать “не поддаваться влиянию”, не охватывая тех, кто уже поддался.

А именно они сегодня - потенциальный объект манипулирования авторов и заказчиков терактов. Наверняка и исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга - уроженец Киргизии с российским гражданством Акбаржон Джалилов - тоже не сам пришел к мысли совершить теракт. Ее в него вложили, культивировали и довели до трагического финала.

Прошлогодние события в Казахстане показали, что сторонники радикализма уже готовы к активным действиям. КНБ сообщил о том, что в прошлом году в стране предотвращено на этапе подготовки 12 терактов “и иных насильственных экстремистских акций”. Если вспомнить контртеррористические операции спецслужб (например, в Карагандинской области), то станет ясным, что от идеологии сторонники радикализма начинают плавный переход к военным действиям. Период розовых очков закончился.

Астана