Стоит отметить, что появление бэби-боксов у нас планировалось еще в конце 2015 года. В феврале 2016-го этот вопрос закрыли в парламенте с формулировкой, что они нарушают права ребенка. Кроме того, тогда чиновники утверждали, что создание такой системы спровоцирует большее количество отказов от детей.

Год назад в стране обсуждали трагедию в Жамбылской области, где 16-летняя школьница, родив в автомобиле, выбросила новорожденного прямо из окна. Младенец получил травмы, не совместимые с жизнью. За три прошедших месяца этого года в стране зарегистрировано восемь случаев оставления новорожденных младенцев на улицах, и вопрос вновь на повестке дня. Пока политики подсчитывают все за и против, количество малышей, брошенных биологическими матерями, будет только расти.

Несомненно, ребенок имеет право на знание своих биологических родителей. Но что важнее - знать, кто его родил, или остаться живым и здоровым? Если ребенка выбросят в мусорный ящик зимой, будет ли он знать своих родителей, учитывая, что его гибель может наступить уже через пару десятков минут? Когда есть возможность, то лучше спасти жизнь маленькому человеку, хоть и без знания его родословной. На сегодняшний день у нас два выхода: либо младенцы в бэби-боксах, либо в баках для мусора. А как эта дилемма решается в других государствах?

КОЛЫБЕЛИ НАДЕЖДЫ

Первые в РФ бэби-боксы были установлены в пяти городах Краснодарского края в 2011 году, хотя идея бэби-боксов там вовсе не новшество. Многие монастыри, а также зажиточные семьи принимали младенцев, подброшенных им под двери, еще в дореволюционные времена. За пять лет своего существования бэби-боксы спасли жизнь 35 российским малышам. Счастливая цифра, которой противостоит другая: за тот же срок суды за убийство младенцев осудили 619 женщин.

Президент Пермского благотворительного фонда “Колыбель надежды” Елена Котова полагает, что “бэби-бокс говорит о том, что у женщины есть выход. А когда начинается осуждение женщин, которые отказываются от своих детей, это загоняет людей в угол. Осуждать можно бесконечно, но лучше предложить конкретную помощь, если оставить ребенка не получилось”.

Положительный опыт работы этой системы имеется с 2009 года в Латвии. За три года существования латвийские бэби-боксы приняли 12 новорожденных, одна мама вернулась и забрала своего ребенка назад. В большинстве своем это были ухоженные здоровые младенцы. Латвийские представители утверждают, что бэби-бокс - это сознательный шаг. Большинство женщин несколько раз заранее приходят и изучают бэби-бокс, и, все тщательно обдумав, кладут в него ребенка. Но еще большее количество женщин, не попадающих под цифры точной статистики, в конце концов передумывают и не отдают ребенка.

В Америке бэби-боксов исторически не существовало, но в конце 90-х после всплеска убийств новорожденных детей группы активистов добились принятия в Техасе, а за ним и во всех остальных штатах законов о “безопасной гавани”, которые позволяют родителям анонимно отказаться от новорожденного ребенка. Законы предоставляют легальное убежище родителям-отказникам, поскольку освобождают их от уголовной ответственности за брошенное дитя.

А с другой стороны, такое освобождение гарантируется только в том случае, если ребенка в целости и сохранности передали в руки персонала в специально отведенных пунктах - госпиталях, станциях полицейских или пожарных служб, иногда в церкви. На сегодня предельный возраст для приема младенцев обычно составляет от трех до 30 суток. По данным некоммерческой организации Save Abandoned Babies Foundation, с 1999 по 2016 год власти штатов приняли на попечение около трех тысяч новорожденных. “КОЛЕСА ПОДКИДЫШЕЙ”

В Италии согласно преданию первое “колесо подкидышей” появилось в 1198 году. Папа Римский Иннокентий III, пораженный до глубины души тем, как часто стали находить тельца мертвых новорожденных в сетях римских моряков, настоял на том, чтобы в приютах были установлены лотки для подкидышей. Они представляли собой вмонтированное в наружную стену цилиндрическое устройство. В него мать клала ребенка, вращая цилиндр так, чтобы малыш оказался внутри церкви, затем звонила в колокольчик для того, чтобы оповестить церковных служителей. В начале второй половины XIX века на территории Италии было около 1200 “колес подкидышей”. С демографическим ростом масштабы стали доходить до того, что одно колесо стало принимать до 150 тысяч детей ежегодно. Закрытие бэби-боксов происходило постепенно: первое “колесо” было ликвидировано в Ферраре в 1867 году. Официально оно подпало под запрет особым указом кабинета Муссолини от 1923 года. Тем не менее взамен был принят закон, по которому за безымянной матерью закреплялось право отказаться от ребенка. На сегодня “колеса подкидышей” можно увидеть в Риме, во Флоренции, в Неаполе и в Венеции.

В Германии первые современные бэби-боксы были открыты в 2000 году в Гамбурге и Любеке, в 2001 году - в Карлсруэ и других городах. Они состоят из теплой детской постельки, в которую кладется малыш, и автоматических самозакрывающихся дверок с двух сторон. Причем предусмотрена также функция замедленной “тихой” сигнализации, чтобы лицо, оставившее ребенка, могло удалиться незамеченным, и таким образом была бы соблюдена анонимность. Однако бэби-боксы не пользуются особой популярностью у немецких женщин. В Гамбурге, например, с 2000 по 2009 год в два существующих там бокса было положено 38 детей, 14 из них были впоследствии забраны своими матерями.

До сих пор юридическая сторона вопроса о бэби-боксах в ФРГ не прояснена. Закон обязывает к указанию рождения ребенка в течение одной недели в госорганах с информацией о матери. Нарушение этой обязанности влечет за собой административное наказание. Однако юристы ссылаются на конституционную защиту прав личности, которая не соблюдается при анонимном отказе от ребенка. Ведь он имеет право знать о своем происхождении. Словом, дискуссии о бэби-боксах в Германии не затихают, звучат требования об их запрете.

После 2000 года активисты стали реализовывать проект во многих точках мира: Германии (сейчас действует около 100 приемников), Пакистане (около 300 боксов), Польше (в 47 городах есть бэби-боксы), Словакии (16 бэби-боксов в 15 городах), Австрии (в шести городах), в Венгрии (десяток бэби-боксов), в Бельгии, также практика действия современных “колыбелей жизни” есть в таких странах, как Япония, Филиппины, Италия, Индия, Швейцария и т. д.

В свое время врач и президент фонда “Аман-саулык” Бахыт Туменова заметила: “Если женщина решила бросить ребенка, для нее не имеет значения, есть бэби-бокс, нет бэби-бокса, она это сделает. Просто, если будет бэби-бокс, повышается вероятность того, что она оставит младенца в оборудованном месте. Сегодня они оставляют новорожденных на помойках, на дорогах, даже в туалетах и канализационных люках. У нас сейчас нет бэби-боксов, тогда почему их бросают?”.

Мы полагаем, что только что родившиеся беззащитные существа не должны замерзать от атмосферного и человеческого холода. И приспособления для спасения их жизни нужно установить рядом с перинатальными центрами, медицинскими учреждениями и везде, где им могут сразу оказать необходимую помощь. Сайты с адресами установленных бэби-боксов должны быть известны так же, как и номера телефонов 101, 102, 103. Ведь речь идет о спасении человеческой жизни.