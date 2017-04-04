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Кто на новенького? События

Ранее в правлении БРК занимал ряд руководящих должностей: с 2013 по 2014 год был заместителем руководителя проектной дирекции, с 2014 по 2015 год - руководителем проектной дирекции, а с 2015 года занимал пост управляющего директора.
Ержан Терекулов назначен управляющим директором по корпоративному развитию АО “НК “ҚазАвтоЖол”. Родился 24 марта 1976 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности “Инженер-механик”, Агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Алматы менеджмент университет (МВА).
Трудовую деятельность начал в 1997 году в РГП “Қазақстан Темiр Жолы” электромехаником. В период до 2015 года проработал в АО “НК “ҚТЖ”, последняя позиция - директор департамента стратегического планирования и организационного развития.

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Просмотрено: 728 раз Просмотров: 728 опубликовал: Verstka 6 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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