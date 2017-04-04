К сожалению, в Казахстане к озерам и каналам относятся скорее как к гидротехническим сооружениям, а не как к местам отдыха, встреч и свиданий, а также прогулок с детьми и для занятия спортом. Предлагаем читателям обзор известных озер и каналов, которые могли бы стать визитной карточкой казахстанских городов, например, южной столицы страны

Главам администрации Алматы в разные периоды ее истории удавалось в той или иной мере решить вопросы благоустройства города и развития инфраструктуры. Однако в фокус их целевого внимания не попадали ни озеро парка Горького, ни БАК, ни Сайран, ни даже Большое алматинское озеро, не говоря о наших реках - Большой и Малой Алматинках, Весновке и других.

В прошлом город славился озерами, где ловили рыбу, плавали дети и отдыхали по выходным дням целыми семьями - Первомайские озера, Аэропортовское озеро и другие зоны отдыха. К сожалению, наследие советской эпохи не удалось сохранить в должном порядке - на многих, когда-то многолюдных пляжах сейчас бегают стаи бездомных собак, а на бетонных плитах - граффити не для взыскательного вкуса.

Время от времени проводятся работы по укреплению русел - выкладывают бетонные блоки, гранитными плитами украшают набережные рек. Однако через сезон-другой после дождей, паводков и жары все “украшения” приходят в негодность. И места, где раньше с удовольствием загорали в выходные дни, стали скоплением отходов и мусора. Кое-какие места все же остались в Алматы, которые, при надлежащем уходе и хозяйском радении, могли бы стать маленькими оазисами при летней жаре и местом для прогулок и занятий бегом круглый год.

Сейчас граждан призывают отдыхать в родных городах и селах, чтобы развивать местный туризм. Мы были бы и рады, однако только мест, где летом можно посидеть у прохладной воды, под кронами деревьев, в Алматы остается все меньше и меньше. ОЗЕРА АЛМАТЫ

В 2015 году на городских пляжных зонах Большого алматинского канала “Пархач”, “Гулдер” и “Роща Баума” запустили воду после очистки и благоустройства. БАК в черте Алматы протянулся на 19,2 километра, а его общая длина - 170 километров. На городской части канала работают три шлюза и 15 шандор, при помощи которых канал заполняется водой на глубину от одного до двух метров. Местные жители в жаркие дни окунаются в прохладную воду, но былой притягательной прелести водного отдыха на БАКе уже, к сожалению, не ощущается.

Весьма популярные в советские годы Первомайские озера в 90-х пришли в упадок. Позже местные власти организовали пляжные зоны, но после периодического обнаружения кишечной палочки желающих купаться становится все меньше и меньше. Стоит отметить, что на озерах в наши дни проходят соревнования профессионалов по каноэ и байдаркам.

Аэропортовское озеро, одно из излюбленных мест отдыха алматинцев, ныне превратилось в болото и свалку мусора. А ведь раньше горожане регулярно ездили к этому озеру и в будние дни, после работы, чтобы просто посидеть у воды, опустив ноги. И усталость как рукой снимало. В выходные люди приезжали семьями - в воде всегда плескались дети, взрослые. Сейчас на озере запустение: болото, грязь, пыль. Отдыхать там никого не тянет.

К слову, в Аэропортовском озере раньше всегда была рыба - толстолобики, караси, сазаны и всякая рыбная мелочь. Рано утром любители порыбачить приходили сюда, однако нынче воды в озере очень мало, берега затянуты тиной, а дно занесло илом. И повсюду мусор.

Озеро парка Горького многим напоминает детские и школьные годы. Знаменитый парк начали строить еще в далеком 1856 году. Тогда любимое место отдыха всех алматинцев называлось “Казенный сад”. А в 1934 году парк реконструировали, и на берегах углубленного водоема располагались базы отдыха для жителей Алма-Аты. На водной глади озера красовались лебеди, утки и другие водоплавающие. В озере раньше водилось много рыбы, теперь - только один вид. РУКОТВОРНЫЙ РАЙ НА ЗЕМЛЕ

Европейцы, впервые попадая в наши горы, восклицают: это же Швейцария! Природа щедро одарила наш край природными красотами, и если бы мы старались не только потреблять, но и приумножать и вкладывать много сил и стараний, то через пару десятков лет люди, приезжая в Швейцарию, могли бы говорить: здесь так же прекрасно, как в горах Алматы.

В Швейцарии летом на берегах озер открываются пляжи - частные, общественные, дикие и обустроенные, травяные и понтонные. Женевское озеро - такой же символ Швейцарии, как часы, банки и принцип невмешательства. Окруженное альпийскими склонами кристально чистое горное озеро заботливыми швейцарцами было превращено в уникальное место. Аккуратные города, некогда бывшие центрами средневековой жизни, сегодня стали главными точками мировой культуры, политики и спорта, не утратив при этом своего исторического наследия. Маленькие деревушки превратились в идеальное место для жизни - достаточно современное для людей XXI века, но не утратившее шарма и великолепных пейзажей.

Лозанна, столица кантона Во, лежит на северном берегу Женевского озера. Парки города - “Эрмитаж”, “Мон-Репо”, “Елисейский” и “Олимпийский” - очень красивы и наряду с набережными у озера являются излюбленным местом прогулок (основного вида отдыха в Лозанне). Целебный воздух Леманского приозерья и высокий уровень врачебной науки делают Лозанну привлекательной и с точки зрения антистрессового отдыха, и лечения в частных клиниках.

Люцернское озеро расположено в самом сердце Швейцарии. На его берегах зародилась Швейцарская конфедерация. По его водам проходит водная часть панорамного маршрута “Вильгельм Телль”. Помимо крупнейшего города Люцерны на побережьях Люцернского озера расположилось множество курортных городков, например Веггис и Вицнау. Озеро окружено высокими горами, некоторые из которых, в частности Пилатус и Риги, имеют мировую славу потрясающих мест для прогулок. Летом здесь можно арендовать парусники, оборудование для виндсерфинга, водные лыжи и велосипеды, катера, а можно просто отдыхать и загорать в двух зеленых курортных зонах, примыкающих к городу.

Цюрих, самый крупный город Швейцарии и один из самых красивых городов мира, находится на северном берегу Цюрихского озера. Река Лиммат делит город на две части. Левый берег - современные оживленные кварталы и торговые центры. Правый - исторический центр с многочисленными памятниками архитектуры, узкими улочками и старинными домами. Вместе они образуют гармоничный и красивый ансамбль, дополняющий живописное озеро. ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО

Лидер экологического союза “Табигат” Мэлс Елеусизов утверждает, что “любой водоем - место общего пользования, должен оберегаться местными властями, это их обязанность. Оно никому не должно сдаваться, продаваться. Это хорошее место отдыха, а психологический фактор очень важен для здоровья человека! Немного воды испаряется, что хорошо для нашей экосистемы. Я сам, будучи пацаном, с друзьями запруживал речку, и мы купались. А еще плавали в озере в парке Горького - сейчас его уничтожают по полной программе. Плюсы таких мест отдыха - дети всегда рядом, в выходные они вместе со взрослыми. Кто-то расслабляется на рыбалке. Словом, от этих озер одна польза. Поэтому за ними надо следить, чтобы не загрязняли, ухаживать. Все должно быть цивилизованно”.

Для этого нам стоит делать немного: ежедневно проводить работы по санитарной очистке территорий возле озер и каналов, очистку водоемов от ила, мусора, по необходимости - вырубку деревьев и кустарников. Необходимы также ремонт подпоенных стен и надлежащее содержание гидротехнических устройств, А строительство пляжных зон станет уже вишенкой на торте.