

Кто на новенького? События Произошли кадровые перестановки в управлении делами президента. Ерлан Баттаков назначен первым заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан. При этом заместителем управляющего делами президента назначен Канат Оразкулов.

Бауржан Тортаев назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан. Ранее он занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

На этом посту он сменил Наталью Коржову в связи с достижением ею пенсионного возраста.

Абзал Сапарбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике. Ранее он трудился заместителем генерального секретаря Тюркского совета. Поделиться: 0

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Просмотрено: 705 раз Просмотров: 705 опубликовал: Verstka 7 апреля 2017 Напечатать Комментарии (0)