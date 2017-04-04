Кстати, предусмотрен также и лимит на количество боеприпасов - 100 патронов в одни руки.

Все почти как в мире модных железок - выходит новая модель, толпы подневольных фанатов несут свои деньги. Одна лишь разница - делают они это как бы добровольно. А вот когда за дело берется государство - оно и заставить может

Грядет тотальное разоружение. Так, по мнению доброжелателей из МВД, гражданину вполне достаточно иметь всего 100 патронов от нарезного оружия. На гладкий ствол - 500. Если хочешь еще, должен будешь поставить дополнительный сейф. И новую сигнализацию (об этом чуть ниже). Тогда и количество сможешь увеличить до 1000 штук. Это максимум.

Впрочем, правило второго сейфа с патронами для нарезного оружия не работает. Сказано 100, значит 100. К слову, в данный момент количество боеприпасов к гражданскому оружию не регламентируется. Но МВД посчитало, что это непорядок.

Возможно, эта норма кажется чиновникам эффективной в плане контроля индекса воинственности настроения граждан. Ну, чтобы не консервировали “маслята” на черный, особо голодный день... Но ведь такие законодательные инициативы, наоборот, только пугают обычных граждан. Да и вообще, а чего, собственно, они боятся?! Какая разница - 500, 100 или неограниченное, как сегодня, количество? Если гражданин стрелять начнет, ему и 50 хватит. Правда же, что-то очень серьезное должно произойти, чтобы абсолютно здравый человек начал стрелять во все стороны из своего охотничьего ствола. Ведь мы же правильно понимаем - МВД дает лицензии только разумным людям?!

Охота? Но нужно ли прижимать любителей этого хобби? Именно законопослушных любителей - ведь они уже заплатили государству за лицензию. Иначе это браконьеры, преступники, которым никакие запреты не указ. У многих ведь даже разрешения на владение оружием нет.

В общем, как ни крути, но демилитаризация населения дает обратный эффект - господа, учитесь стрелять, чтобы патроны экономить! К слову, проект поправок в Закон “О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия” разрабатывается при глубоком участии казахстанской оружейной ассоциации “Корамсак”. И в интервью одному из изданий Сергей Катнов, вице-президент ассоциации “Корамсак”, собственно, и рассказал о новом желании МВД регулировать норму отпуска патронов.

Кстати, в ходе работ именно над этим документом (поправки в Закон “О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия”) нам уже сообщали - государство планирует запретить все нарезное оружие - мол, в охоте на животных такой ствол не особо-то и нужен, а вот в охоте на политиков, государственных деятелей и просто фигур высшего пилотажа очень даже пригодится. Так как свободно бьет на 1,5 километра, с легкостью попадая в арбуз. В общем, объясняли все это проектом борьбы с экстремистами. Как видно, нарезное охотничье оружие удалось отстоять. Пока.

Вспомним еще раз, как это было. Возможный запрет на нарезные стволы выглядел как информационный вброс. Но тут же пошла волна недовольства. И МВД пришлось выпустить уточнение: мол, нас не так поняли - дело касается лишь длинноствольного нарезного оружия крупного калибра. А именно более 330. Правда, в такую неточность и неверную трактовку официальной информации до сих пор верится с трудом. ЧТО ПРОДАЮТ ШЕРИФЫ?

Случилось то, что мы предвидели. Сначала ввели норму, которая заставляет ставить сигнализации на сейфы. И в данный момент требование звучит так: “Вид и тип охранной сигнализации определяется владельцем оружия”. В общем, народ возмутился, но деньги отдал, так как мог выбрать любой вариант по своей покупательской способности.

Теперь же, если примут новую норму, правильными сигнализациями будут считаться лишь те виды, которые регламентированы законом. Например, с функцией сообщать о взломе сейфа на пульт дежурного охранной фирмы или на телефон владельца. Это означает, что все, кто уже заплатил за сигнализацию “любого вида и типа” (лишь бы лицензия была), вынуждены будут вновь отдавать деньги за новую версию охранной системы - единственно разрешенную законом. Как мы понимаем, гарантий, что это последняя редакция закона относительно типов охранных систем, нет. И проект насильственного оснащения все более совершенными типами сигнализаций на этом явно не закончится.