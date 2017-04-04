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Кто на новенького? События

Новый гендиректор возглавил МИА “Казинформ” - Аскар Умаров. В разные годы господин Умаров работал специалистом по маркетингу в журнале “Малый бизнес Казахстана”, заместителем главного редактора республиканской молодежной газеты “Асар”, заведующим отделом политики в газете “Новости недели”, а также являлся политическим обозревателем в таких газетах, как Central Asia Monitor, “50/50”, “Суббота+”.

В 2005 году он был назначен руководителем алматинского бюро - заместителем директора дирекции информационно-аналитических программ РТРК “Казахстан”. Аскар Умаров также работал руководителем экспертно-аналитической группы общественного фонда “КазЭнерджи”, главным менеджером АО “НК “Казмунайгаз”. С 2008 по 2010 год был первым заместителем генерального директора ТОО “Нур Медиа”, где осуществлял общее руководство астанинским фронт-офисом, курировал семь газет и отвечал за связь с госорганами.
В 2011-2013 годы - вице-президент АО “Тюркская академия”, а также работал управляющим директором АО “НК “Астана ЭКСПО-2017”, был президентом “Общественного фонда “КазБизнесМедиа”.
Руководителем управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области назначен Олжас Смагулов. Господин Смагулов окончил Американский интерконтинентальный университет (США, Лос-Анджелес), Калифорнийский государственный политехнический университет Помоны (США), Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир-хана и Лондонскую школу экономики и политических наук. Магистр наук экономики, магистр государственной политики и управления.
Занимал должность главного эксперта социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, а с октября 2015 года работал заместителем руководителя ГУ “Аппарат акима Актюбинской области”.

 

Подготовила Айгуль Жилкишина

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