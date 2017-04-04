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Армейский уик-энд События

Алексей Мальченко
Чем заняться в выходной день: сходить в парк, посетить кинотеатр? Нет! Куда интереснее прокатиться на танке, шмальнуть из “мухи” и опустошить пару магазинов, выпустив автоматную очередь из “Калаша”

 

Субботнее утро для некоторых мастеров пера началось не с душных пресс-конференций и штудирования релизов, а с визита в военный институт Сухопутных войск, где им выдалась возможность в неформальной обстановке почувствовать армейскую жизнь изнутри и понять, каково это - быть танкистом. Военная дисциплина и закалка курсантов, естественно, были весьма предсказуемыми, но наглядное пособие удивило: один из кабинетов, поровну разделив учебную площадь с курсантами, занял полноразмерный танк, разве что частично оголенный “до костей”. То есть будущие бойцы не на пальцах или иллюстрациях, а тотчас и воочию закрепляют полученную теоретическую базу.
Что касается практики, то она начинается с симуляторов - вот где наша группа “новобранцев” получила первую порцию адреналина. Тренажеры танков и прочей тяжелой бронетехники сконструированы таким образом, чтобы человек мог испытать те же ощущения, что и при управлении реальной машиной. Для придания реалистичности все устройства установлены на подвижных гироскопических механизмах, которые кренами эмитируют движение техники в различных условиях. Внутри же это полноценная боевая машина с настоящими органами управления.

 

 

Что тут сказать - даже имея десятилетний опыт вождения автомобиля, “рулить” танком (естественно, на симуляторе) оказалось не так-то и просто. Казалось бы, что тут сложного? Ведь на бронемашине установлена полуавтоматическая коробка передач... Но не тут-то было - если недожать педаль газа в момент переключения селектора коробки передачи, то двигатель глохнет. Благо нам такие ошибки прощались, и даже за опрокидывание набок танка (произошедшее из-за того, что один из журналистов не “вписался” в габариты моста) “на губу” никто не загремел. Кстати, только побывав на месте механика-водителя, можно понять, что значит работать в стесненных условиях - два сантиметра над головой и узенькая амбразура (триплекс), вот, пожалуй, все, чем может похвастаться танкист.
Вторая часть программы была развернута уже на военном полигоне, где нам поведали не только обо всех новинках и особенностях отдельно взятых “стволов”, стоящих на вооружении, но и дали возможность, что называется, понюхать сгоревшего пороха. Вот тут-то и началось веселье: одни журналисты кричали, что на автомате Калашникова сбит прицел, другие списывали свои неудачи на кривой ствол, кто-то честно признался, что “огнестрел” не его конек. Но ведь главное не результат, а участие. Где еще у гражданского будет возможность разрядить обойму легендарной “снайперки” - винтовки Дегтярева. К слову, были среди нас и те, кто показал великолепный результат: среди прочих отличной оценкой была отмечена стрельба Сергея Апарина, главного редактора газеты “Новое поколение”. Выбил-таки десятку - и не одну, показав воякам, что и журналисты не лыком шиты.

 

 

Кульминацией дня стала, конечно же, полевая кухня, где мы отведали настоящую солдатскую кашу, жирно приправленную тушенкой. В канун празднования 25-летия Вооруженных сил РК Министерство обороны организовало пресс-тур, который позволил по-настоящему отвлечься от повседневной рутины, а вместе с тем порадоваться за нашу армию, которая “кует” высококлассных солдат, используя при этом всю современную технику.

 

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Просмотрено: 125 раз Просмотров: 125 опубликовал: Ruslan Вчера, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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