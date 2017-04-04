Алла Иванилова

Чиновники уже не первый год ведут активную борьбу с безработицей в стране. Основной упор делается на самозанятых. Именно эту, самую уязвимую категорию, намерены вовлечь в легальный рынок труда. Большие надежды возлагаются на программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которая стартовала с начала текущего года Как известно, основная часть самозанятого населения - это сельчане. Поэтому упор в новой программе делается на их трудоустройство. Учитывая, что в малых городах и селах работу найти нелегко, там планируется развивать малый бизнес. Для этого сельчанам Фондом поддержки сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорацией будут выдаваться кредиты. Сумма предоставляемых кредитов увеличивается до восьми тысяч МРП (18 миллионов тенге) со сроком до пяти лет (животноводство и сельхозкооперативы - до семи лет) и годовой ставкой до шести процентов. Кроме того, в целях расширения доступности кредитов сокращено количество документов, предоставляемых для их получения физическими лицами - с 30 до 14, а юридическими лицами - до девяти документов. Основная цель - объединять мелкие хозяйства в кооперативы. В городах кредитованием будет заниматься фонд “Даму”. На реализацию этого направления в текущем году предусмотрено 38,5 миллиарда тенге. Планируется выдать 5,8 тысячи микрокредитов и обучить основам предпринимательства 15 тысяч человек.

Также новой программой предусмотрено обеспечение техническим и профессиональным образованием более 21 тысячи молодых казахстанцев. В госказне на эти цели предусмотрено 11,6 миллиарда тенге. Государство будет не только оплачивать их обучение и выплачивать стипендию, но возмещать расходы на проезд и проживание, а также обеспечивать одноразовым горячим питанием. Обучение, прежде всего, будет проводиться по таким специальностям, как электрогазосварщик, повар, слесарь по ремонту, электромонтер, ветеринар, бухгалтер, электрик, монтажник, швея и др. Кроме этого с 1 апреля на базе колледжей, учебных центров НПП “Атамекен”, учебных центров предприятий на краткосрочных курсах уже обучаются 650 человек. Также в пяти регионах в пилотном режиме будет апробировано краткосрочное профессиональное обучение через мобильные учебные центры. В целом таким обучением планируется охватить 26 тысяч казахстанцев.

Стартовавшая с этого года Госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства далеко не первая, которая призвана бороться с безработицей. Но на нее возлагаются большие надежды. С начала года 80 тысяч человек стали ее участниками. Из них 94 процента числились безработными. Уже трудоустроено более 48 тысяч человек. Еще 31 тысяча казахстанцев нашли работу через центры занятости на свободные вакансии работодателей.

Многолетние старания чиновников по борьбе с безработицей дают свои результаты. Согласно исследованию аналитического портала Finprom.kz, уровень неформальной занятости в Казахстане упал до минимума - в 2016 году численность занятых, чья трудовая деятельность документально не зафиксирована, оценивалась в менее чем 1,6 миллиона человек. Это самый низкий уровень, зафиксированный за последние пять лет. В целом численность неформально занятого населения в Казахстане за прошлый год сократилась на 20 процентов, или на 390 тысяч человек. Активнее всего легализуются самозанятые. За последний год наибольшее сокращение численности занятых на нелегальном положении было зафиксировано среди казахстанцев, работающих на личном подворье.

Вопрос “легализации” безработных весьма актуален, учитывая, что в стране внедряется обязательное социальное медицинское страхование. Государство будет платить взносы в фонд медстрахования за самостоятельно занятых граждан, но при условии, что они зарегистрируются в центрах занятости и получат официальный статус “безработный”. Однако уже сейчас вызывает опасение, что только 15 процентов безработных, или 67,2 тысячи человек это сделали, при этом, по статистике, безработных в стране насчитывается 432 тысячи. Те, кто до конца года не выйдет “из тени”, рискуют остаться без полноценной медицинской помощи. Астана